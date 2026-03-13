Lufthansa, piloti scioperano anche oggi: centinaia di voli cancellati
13 Marzo 2026, 12:40
Photo by Kirill KUDRYAVTSEV
Va avanti anche oggi lo sciopero dei piloti Lufthansa, organizzato dal sindacato Cockpit. Come già avvenuto ieri, centinaia di voli vengono cancellati nei principali scali tedeschi e in particolare a Francoforte e Monaco. La compagnia riprenderà le normali attività di volo a partire da domani, sabato.
La protesta avviene nell’ambito della vertenza sulle pensioni, che aveva visto l’astensione dal lavoro della categoria già a febbraio. Il piano speciale promosso per il rimpatrio dei tedeschi bloccato in Medioriente è stato però mantenuto.
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social