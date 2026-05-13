Lufthansa, pax costretti a utilizzare scivoli d’emergenza: 3 feriti

A causa di un forte odore all’interno di un aereo della Lufthansa, i passeggeri hanno dovuto abbandonare il velivolo all’aeroporto di Atene utilizzando gli scivoli di emergenza. Tre passeggeri hanno riportato lievi ferite durante lo sbarco, come riferito dalla compagnia aerea tedesca, e sono poi stati sottoposti a cure mediche.

L’aereo, diretto a Monaco di Baviera, era tornato nella capitale greca poco dopo il decollo lunedì pomeriggio a seguito di un allarme nella cabina di pilotaggio, come comunicato da Lufthansa. A bordo c’erano 177 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio, come riportato dal sito web rtl.de. L’equipaggio dell’Airbus A321 avrebbe dichiarato una “situazione di emergenza aerea” secondo le procedure previste, al fine di ottenere un’autorizzazione di atterraggio prioritaria.

L’aereo sarebbe atterrato normalmente e avrebbe potuto raggiungere autonomamente la posizione di parcheggio, secondo quanto riferito da Lufthansa. A causa del forte odore proveniente dalla parte posteriore dell’aereo, tuttavia, l’equipaggio ha deciso di utilizzare gli scivoli di emergenza. I passeggeri sono stati assistiti in loco dal personale di terra della compagnia aerea e hanno ricevuto nuove prenotazioni per le loro destinazioni.

Attualmente l’aereo è stato sottoposto a ispezione da parte dei tecnici. La compagnia aerea ha deplorato l’incidente e si è scusata con i passeggeri. “La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio ha sempre la massima priorità”, ha affermato Lufthansa.