Nuova base a Tirana per Ryanair, attiva da aprile 2026

Ryanair ha annunciato l’apertura di una nuova base a Tirana a partire da aprile 2026, con il posizionamento di 3 nuovi aerei B737-800 – un investimento da 300 milioni di dollari – supportando oltre 3.000 posti di lavoro, tra cui 100 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti per piloti e equipaggi di cabina.

La nuova base di Ryanair a Tirana espanderà la quota di mercato della compagnia in Albania, con oltre 450 voli settimanali su 33 rotte per la stagione estiva 2026, incluse 10 nuove rotte verso Birmingham, Dublino, Milano, Malta, Napoli, Pescara, Poznan, Trieste, Torino e Verona, oltre all’aumento delle frequenze su 9 rotte esistenti come Bari, Londra, Praga, Stoccolma e Varsavia.

La nuova base di Ryanair a Tirana per l’Estate 2026 prevede:

3 aeromobili basati – investimento da 300 milioni di dollari

10 nuove rotte verso Birmingham, Dublino, Milano, Malta, Napoli, Pescara, Poznan, Trieste, Torino e Verona

33 rotte totali in 13 paesi

Crescita del traffico fino a 4 milioni di passeggeri all’anno

Supporto a oltre 3.000 posti di lavoro in Albania

Nel corso dei prossimi 5 anni, Ryanair continuerà ad investire in Albania, con fino a 6 aeromobili (investimento da 600 milioni di dollari), raggiungendo oltre 5 milioni di passeggeri all’anno, aprendo oltre 20 nuove rotte e supportando oltre 4.000 posti di lavoro entro il 2030, a condizione che l’Albania mantenga la sua politica di bassi costi di accesso e zero tasse sull’aviazione per continuare a stimolare la crescita del traffico e del turismo, aumento al contempo gli investimenti e l’occupazione.

Per celebrare questa nuova base di Tirana per l’Estate 2026, Ryanair ha annunciato una promozione di 3 giorni, con tariffe a partire da soli €24,99 per viaggi a ottobre/novembre, disponibili esclusivamente su

ryanair.com.

“In qualità di unica vera compagnia aerea low-cost in Albania, Ryanair è lieta di annunciare questa nuova base di Tirana per l’Estate 2026. Dall’avvio dei nostri primi voli in Albania nel novembre 2023, Ryanair ha lavorato a stretto contatto con i propri partner dell’aeroporto di Tirana per raggiungere una crescita ambiziosa, che ora porterà il traffico di Ryanair a oltre 4 milioni di passeggeri nel 2026, con 3 nuovi aeromobili B737-800 (investimento da 300 milioni di dollari) basati a Tirana, supportando oltre 3.000 posti di lavoro locali, e operando 33 rotte, tra cui 10 nuove verso Birmingham, Dublino, Milano, Malta, Napoli, Pescara, Poznan, Trieste, Torino e Verona.

La crescita continua di Ryanair a Tirana offre all’Albania un’enorme opportunità di aumentare il traffico aereo, il turismo e i posti di lavoro, poiché Ryanair prevede di crescere fino a 5 milioni di passeggeri all’anno e basare fino a 6 aeromobili a Tirana con un investimento da 600 milioni di dollari, aggiungendo più di 20 nuove rotte entro il 2030, purché l’Albania mantenga i suoi attuali bassi costi di accesso e zero tasse sull’aviazione, che stimolano una rapida crescita di traffico, turismo, investimenti e occupazione”, ha detto Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary.

“Quando abbiamo iniziato le operazioni in Albania nel novembre 2023, il team di Ryanair ha lanciato lo slogan ‘Revolution of Low Fares’ (Rivoluzione delle tariffe basse) in Albania. Oggi, celebriamo un momento fondamentale di questa rivoluzione annunciando l’apertura di una base a Tirana. A partire dalla prossima stagione estiva, ci saranno molte più opportunità per esplorare il mondo da Tirana e per far conoscere l’Albania turistica ad un numero maggiore di Paesi.

Una decisione di questo tipo, da parte di una compagnia aerea partner, riflette il nostro costante impegno nel garantire standard di eccellenza operativa. Abbiamo investito massicciamente per espandere le capacità operative sia a livello di operazioni a terra che di operazioni di volo, con una pista allungata, parcheggi aggiuntivi, un piazzale e vie di rullaggio ristrutturati e un terminal ampliato, triplicato di dimensioni. Il processo di gestione dei passeggeri deve essere rapido e affidabile; per questo abbiamo investito in una digitalizzazione avanzata per il check-in, l’imbarco e i controlli passaporti. Siamo orgogliosi di essere tra gli aeroporti che più rapidamente hanno compiuto la transizione da semplici operazioni a base in appena 30 mesi”, ha detto il Chief Operating Officer dell’Aeroporto di Tirana, Piervittorio Farabbi.