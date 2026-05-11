Qantas potenzia il volo da Roma per Perth

Si rafforza ulteriormente il collegamento diretto tra Roma e l’Australia. Qantas ha annunciato

l’estensione della stagione operativa e l’incremento delle frequenze dei voli non-stop tra Roma

Fiumicino e Perth, a conferma delle solide performance della rotta e della crescente domanda di

traffico tra i due Paesi.

Nel dettaglio, la capacità del vettore sulla rotta Perth–Roma sarà ulteriormente incrementata con

l’estensione del volo giornaliero a partire dalla fine di giugno fino al termine della stagione estiva.

La capacità complessiva su Roma del vettore australiano risulterà così triplicata rispetto alla

scorsa summer. Questa decisione si inserisce in una più ampia strategia del Gruppo Qantas volta

a rispondere alla sostenuta domanda di viaggi verso l’Europa e, al contempo, a mitigare l’impatto

del contesto geopolitico internazionale.

Il rafforzamento dell’operativo su Roma consolida ulteriormente il ruolo strategico dello scalo di

Roma Fiumicino come hub di riferimento per i collegamenti intercontinentali e porta privilegiata tra

Europa e Australia.