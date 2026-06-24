Rossella Amato nuova Head of Communications Italy di Ryanair

Rossella Amato è la nuova Head of Communications Italy di Ryanair: sarà responsabile di tutte le attività di relazioni con i media, comunicazione corporate e PR per il mercato italiano e ricoprirà inoltre il ruolo di portavoce della compagnia nel Paese.

Rossella Amato vanta oltre 15 anni di esperienza nelle aree della comunicazione aziendale, delle media relations, della gestione della reputazione e delle relazioni con gli stakeholder. Prima di entrare in Ryanair ha ricoperto il ruolo di Senior Lead, Global Corporate Communication & Internal Engagement presso Avolta/Autogrill, guidando le attività di comunicazione corporate e reputazione nell’area EMEA.

In precedenza ha maturato esperienze in Assolombarda e Ferrero, oltre che in agenzie di comunicazione dove ha seguito brand internazionali come Facebook, Microsoft, HP e Discovery Italia