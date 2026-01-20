Ryanair: 3 nuovi aerei e 7 nuove rotte su Milano per la Summer

Ryanair ha annunciato il suo programma estivo record per l’estate 2026 presso gli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa. Questo significativo investimento e la crescita annunciata rafforzano ulteriormente l’impareggiabile connettività a tariffe basse di Ryanair per i residenti della regione Lombardia e per i visitatori del principale hub economico italiano, e sostengono oltre 16.200 posti di lavoro locali, inclusi 90 nuovi posti di lavoro altamente qualificati e ben retribuiti nel settore dell’aviazione.

“L’operativo estivo da record per l’estate 2026 di Ryanair a Milano rafforza il nostro impegno costante verso l’Italia. Quest’estate Ryanair baserà 3 nuovi aeromobili B737-800 a Milano, portando la nostra flotta basata su Milano a un totale di 33 aeromobili – per un investimento di 3,3 miliardi di dollari – e opererà un numero record di 156 rotte (7 nuove per Lemnos, Pescara, Rabat, Edimburgo, Plovdiv, Tirana e Varsavia), garantendo una crescita del traffico del +9% fino a 20,3 milioni di passeggeri annui. Per consolidare ulteriormente questo successo, Ryanair invita nuovamente il Governo italiano a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Qualora questi vincoli penalizzanti per la crescita venissero rimossi, Ryanair risponderebbe con l’introduzione di ulteriori 40 aeromobili, 20 milioni di passeggeri annui aggiuntivi, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro in tutta Italia”.

Per celebrare il lancio dell’operativo da record per l’estate 2026 di Ryanair a Milano, la compagnia aerea ha lanciato una promozione sui posti con tariffe a partire da soli 29,99 euro per viaggiare fino a settembre, già disponibili per la prenotazione tramite l’app Ryanair.