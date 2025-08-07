Ryanair aumenta le dimensioni del bagaglio gratuito

07 Agosto 2025, 12:39

Non è solo una questione di qualche centimetro in più o in meno. La ‘rivoluzione’ è molto più profonda, dal momento che per la prima volta nella storia dell’aviazione le compagnie aeree allineano le norme sulla franchigia bagaglio gratuita.

Ryanair modifica le regole sul bagaglio gratuito in cabina aumentandone le dimensioni. In pratica ora saranno ammessi bagagli delle dimensioni di 40x20x30 contro i 40xx20x25 centimetri precedenti. Le nuove misure stanno entrando in vigore in questi giorni, ma la compagnia ha avvertito che ci vorranno alcune settimane per implementare le norme in tutti gli aeroporti.

L’ampliamento della franchigia bagaglio, con le misure previste da Ryanair leggermente superiori a quelle proposte dall’Unione europea, appare come un segnale distensivo anche se ancora ci vorrà un po’ di tempo prima che le nuove regole entrino in vigore in tutti gli aeroporti.

