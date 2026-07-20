Ryanair, cala del 34% utile netto trimestrale per crisi Medio Oriente

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha dichiarato che l’utile netto è crollato del 34% nel primo trimestre, poiché il conflitto in Medio Oriente ha fatto impennare i prezzi del carburante per aerei e ha influito negativamente sulle vendite dei biglietti.

L’utile al netto delle imposte è sceso a 538 milioni di euro (616 milioni di dollari) nei tre mesi fino alla fine di giugno, dagli 820 milioni di euro registrati un anno prima.

“Nel primo trimestre ha detto l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary – i ricavi sono aumentati dell’1% a 4,38 miliardi di euro. I ricavi da voli di linea sono scesi dell’1% a 2,91 miliardi di euro: il traffico è cresciuto del 6%, ma a fronte di tariffe inferiori del 6%. Le tariffe del primo trimestre (che hanno beneficiato di una Pasqua interamente caduta nel mese di aprile 2025) hanno richiesto misure di stimolo, poiché il conflitto in Medio Oriente ha generato esitazione nei consumatori, preoccupazioni per la carenza di carburante per aerei nell’UE, incertezza economica e un ritardo nelle prenotazioni. I ricavi accessori sono cresciuti in linea con il traffico, raggiungendo 1,47 miliardi di euro. I costi operativi sono aumentati dell’11% a 3,81 miliardi di euro, poiché il prezzo del carburante non coperto da strategie di hedging (pari al 20% del totale) è più che raddoppiato nel trimestre, mentre sono cessati gli indennizzi da parte dei fornitori in seguito alla consegna dell’ultimo B737-8200 “Gamechanger” nel febbraio 2026.

La prudente politica di copertura (hedging) di Ryanair (per l’anno fiscale 2027 l’80% del carburante è coperto a circa 67 dollari al barile) protegge gli utili del Gruppo durante le fasi di volatilità del mercato petrolifero e amplia il nostro vantaggio di costo rispetto a tutti gli altri concorrenti dell’UE. Di recente abbiamo esteso le coperture sul carburante (approfittando dei cali di prezzo) all’anno fiscale 2028, che risulta ora coperto per il 15% a circa 85 dollari al barile”.