Ryanair contro UE sulle ultime norme sui passeggeri

Ryanair ha criticato le ultime modifiche normative “incomprensibili” all’EU261, che costringeranno le compagnie aeree a pubblicare comunicazioni tariffarie fuorvianti. Con queste nuove norme, ancora più assurde, le compagnie aeree europee diventeranno meno competitive, poiché saranno obbligate a pubblicizzare tariffe più alte, che includono un secondo bagaglio a mano, quando oltre il 50% dei passeggeri sceglie già una tariffa più bassa e decide di viaggiare senza un secondo bagaglio a mano.

“Queste ultime norme EU261 sono l’ennesima sciocchezza burocratica da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Invece di incoraggiare le compagnie aeree europee a pubblicizzare le tariffe più basse (che escludono il secondo bagaglio a mano), ed è ciò che sceglie oltre il 50% dei nostri clienti, queste nuove regolamentazioni insensate impongono alle compagnie aeree di pubblicizzare falsamente tariffe aeree più alte, rendendo le compagnie europee ancora meno competitive.

Come al solito, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno fatto nulla per migliorare la competitività delle compagnie aeree europee, abolendo la dannosa e fallimentare tassazione ETS europea o riformando il sistema ATC dell’UE, ormai inefficiente. Il sistema ATC europeo è responsabile di oltre il 90% dei ritardi aerei, eppure alle compagnie aeree non è consentito recuperare i costi EU261 da questi monopoli governativi inadeguati.

Nel momento in cui l’Europa ha bisogno di crescita economica per aumentare la spesa per la difesa, il meglio che i nostri leader riescono a fare sono nuove regole sui bagagli a mano delle compagnie aeree, che negano alle compagnie il diritto di pubblicizzare le tariffe aeree più basse disponibili”.