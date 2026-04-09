Ryanair taglia voli in Spagna, Germania, Francia e Belgio

Ryanair ridurrà la propria rete di voli nel corso del 2026, eliminando alcune rotte considerate meno redditizie in Paesi come Spagna, Germania, Francia, Belgio e Portogallo. I tagli sono stati decisi sulla base di diversi fattori, come l’aumento delle tasse aeroportuali, l’incremento delle imposte sul trasporto aereo e il rialzo delle tariffe per il controllo del traffico aereo imposte dai governi nazionali e dai gestori aeroportuali. La compagnia ha spiegato che preferirà concentrare la propria capacità sui mercati dove i costi operativi risultano più bassi e la domanda di voli rimane elevata.

La Spagna sarà una delle nazioni più penalizzate. Interrotti tutti i voli verso le Asturie e Vigo, chiusa la base di Santiago de Compostela e ridotti i collegamenti verso Santander, Saragozza e alcune destinazioni delle Isole Canarie. Anche i servizi verso Valladolid e Jerez risultano sospesi.

In Germania cancellate 24 rotte: interessati gli aeroporti di Berlino, Amburgo, Colonia, Francoforte-Hahn, Dortmund, Dresda, Lipsia e Memmingen mentre in Francia stop ai voli per Bergerac, Brive e Strasburgo, oltre all’interruzione delle operazioni verso lo scalo di Clermont-Ferrand. Anche in Belgio sono state tagliate circa 20 rotte e ridotti i servizi da Bruxelles e Charleroi.

In Portogallo, invece, interrotte completamente le operazioni verso le Azzorre, cancellando tutte e sei le rotte da e per l’arcipelago a partire dal 29 scorso marzo.