Ryanair sigla MOU con CFM per materiali motori

Ryanair e CFM (una joint venture al 50/50 tra la francese Safran Aircraft Engines e la statunitense GE Aerospace) hanno firmato oggi, martedì 10 febbraio, un Memorandum of Understanding (MoU) per un accordo pluriennale e multimiliardario sui servizi relativi ai materiali dei motori, in base al quale CFM supporterà il programma di manutenzione dei motori di Ryanair, che prevede anche l’apertura di 2 officine MRO per i motori, che Ryanair aprirà a partire dal 2029 per supportare la sua flotta di quasi 2.000 motori B737.

Questo accordo pluriennale prevede che Ryanair si impegni ad acquistare tutti i suoi pezzi di ricambio per i motori direttamente da CFM, nell’ambito di un contratto che supporterà la crescita della flotta Ryanair fino a 800 aeromobili della famiglia Boeing 737 e oltre 2.000 motori CFM. Il contratto coprirà gli attuali e i futuri motori CFM56-7B e LEAP-1B, installati rispettivamente sui Boeing 737 NG e MAX della compagnia. Ryanair prevede inoltre di assumere direttamente da CFM la manutenzione di questi motori quando aprirà 2 officine MRO per motori in Europa verso la fine di questo decennio. Nel corso della durata dell’accordo, Ryanair prevede di impegnarsi all’acquisto di pezzi di ricambio per un valore superiore a 1 miliardo di dollari all’anno direttamente da CFM.