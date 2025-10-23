Ryanair: Winter 2026 da record per la Giordania

Ryanair ha annunciato un operativo record per Amman questo inverno con oltre 300 mila posti su 18 destinazioni, collegando la Giordania a 12 paesi dell’Unione Europea tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia e Spagna.

Il rapido ritorno alla piena operatività presso l’Aeroporto di Amman è il risultato dell’approccio pragmatico dell’aeroporto e dell’atteggiamento favorevole alle imprese del Governo giordano, che continua a rafforzare la posizione della Giordania come una delle principali destinazioni turistiche del Medio Oriente. Ryanair è impegnata a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo del turismo in Giordania, offrendo le tariffe aeree più basse d’Europa e consentendo così ai turisti di spendere di nelle strutture alberghiere, nei ristoranti e nei servizi locali, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e alla crescita economica del Paese.

“Ryanair è entusiasta di annunciare il ritorno alla piena operatività in Giordania a partire da ottobre, sottolineato da un operativo invernale da record per Amman. Con 84 voli settimanali su 18 rotte verso 12 Paesi europei, tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania e Spagna, l’investimento di Ryanair garantirà che la Giordania resti una destinazione turistica di primo piano anche durante l’inverno – offrendo una connettività potenziata, un aumento del flusso turistico e crescita economica, il tutto con le tariffe più basse d’Europa – ha detto Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson – Il rapido ritorno di Ryanair in Giordania si basa su una solida e duratura collaborazione con il Regno, la cui strategia orientata alla crescita contribuirà a mantenere la Giordania come destinazione turistica di eccellenza in Medio Oriente. Siamo inoltre lieti di presentare la nostra proposta di investimento, che prevede un incremento del traffico Ryanair in Giordania fino a 3 milioni di posti all’anno, con l’attivazione di 50 collegamenti diretti tra gli aeroporti di Amman, Marka e Aqaba – promuovendo la creazione di posti di lavoro, il turismo e la crescita economica.

Non vediamo l’ora di collaborare con il Regno Hashemita di Giordania per realizzare questo ambizioso progetto e far conoscere a milioni di passeggeri da tutta Europa la ricca cultura e l’unicità storica della Giordania.”

“L’annuncio odierno delle 18 rotte Ryanair da/per Amman per la stagione invernale 2025/2026 rappresenta un traguardo davvero eccezionale per i settori dell’aviazione e del turismo in Giordania. Questa espansione non solo rafforza la posizione della Giordania come hub strategico per il turismo e gli investimenti nella regione, ma svolge anche un ruolo fondamentale nel sostenere la nostra economia nazionale e nel creare nuove opportunità lungo tutta la filiera del turismo. La nostra collaborazione con Ryanair, avviata nel 2018, si è trasformata in un modello di partnership di successo, fondata sulla fiducia, sulla resilienza e su una visione condivisa”, ha detto Il Ministro giordano del Turismo e delle Antichità, Dr. Emad Hijazeen.

“Sin dall’inizio della nostra collaborazione nel 2018, Ryanair si è dimostrata uno strumento strategico fondamentale per promuovere la Giordania come una destinazione competitiva e accessibile per i viaggiatori europei. Insieme, abbiamo raggiunto risultati straordinari, accogliendo oltre un milione di visitatori provenienti da tutta Europa dall’avvio di questa partnership strategica, diversificando i mercati di provenienza e contribuendo al raggiungimento di numeri record per il turismo giordano in più stagioni – ha aggiunto l’AD del Jordan Tourism Board, Dr Abdul Razzaq Arabiyat – Oltre alle rotte e alla capacità offerta, le nostre iniziative e campagne di marketing congiunte, attive dal 2018, hanno avuto un impatto realmente trasformativo nel posizionare la Giordania a livello globale – presentandola come una meta imperdibile per tutti i profili di viaggiatori: dagli esploratori culturali agli amanti dell’avventura, fino alle famiglie. Queste iniziative sono accuratamente localizzate, implementate e personalizzate per ciascun mercato nella propria lingua, garantendo così la massima efficacia, rilevanza e impatto nel raggiungere pubblici diversi in tutta Europa”.