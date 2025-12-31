TAP inizia il 2026 col botto

TAP Air Portugal celebra la fine dell’anno con una campagna promozionale su larga scala, offrendo tariffe speciali per molte destinazioni servite dalla compagnia. Un’opportunità unica per iniziare il 2026 scoprendo nuove mete o tornando nei luoghi più amati.

In particolare, si può raggiungere il Portogallo e le isole portoghesi con tariffe dedicate: Lisbona da € 109, Madeira da € 169, Azzorre da € 209 in classe Economica e, in classe Business, Lisbona da € 499.

Chi desidera viaggiare oltre oceano potrà approfittare di tariffe speciali: Stati Uniti da € 399, Brasile da € 529 in classe Economica e, in Classe Business, Stati Uniti da € 1.749, Brasile da € 1.799.

Le tariffe indicate si riferiscono a viaggi andata e ritorno operati da TAP e sono valide per biglietti acquistati tra il 30 dicembre 2025 e il 13 gennaio 2026, per viaggi da effettuarsi tra il 13 gennaio e il 31 maggio 2026 con partenze da Roma, Milano, Firenze, Venezia, Bologna e Napoli.

Tutti i dettagli, inclusi termini e condizioni dell’offerta, sono disponibili su www.flytap.com/discount-flights o presso le agenzie di viaggio.