Tenta di aprire portellone, atterraggio di emergenza per volo United

Un passeggero aggressivo ha costretto un volo della United Airlines ad un atterraggio di emergenza dopo aver tentato di aprire la porta della cabina. Il volo UA 3989 era diretto a Houston, in Texas, da Indianapolis quando a soli 15 minuti dal decollo è stato costretto a ritornare indietro a causa dell’episodio. L’aereo è atterrato in sicurezza e il passeggero è stato arrestato. Ha proseguito poi per Houston circa due ore dopo.

Secondo Faa (l’ente volo degli Stati Uniti), solo quest’anno sono state avviate 64 indagini per 831 casi con passeggeri aggressivi e indisciplinati. Le autorità sono intevenute in 49 casi e sono state inflitte multe per circa 1,2 milioni di dollari. Gli episodi più recenti risalgono a maggio e ottobre 2025, entrambi i casi hanno interessato l’aeroporto di Houston.