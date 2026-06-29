Volo United Airlines sfiora drone vicino a Newark: Faa apre indagine

29 Giugno 2026, 12:10

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Un aereo passeggeri della United Airlines ha rischiato la collisione con un drone durante l’atterraggio in New Jersey. Lo riporta la Cnn che ha ascoltato la registrazione del pilota che comunica l’incidente sfiorato alla torre di controllo di Newark.

“Abbiamo quasi urtato un drone”, dice il pilota descrivendo il dispositivo come circolare, largo circa un metro e “a circa 30 metri sotto di noi”. Anche il pilota di un altro aereo diretto a Newark ha riferito di aver avvistato un drone a un’altitudine di circa 2.000 piedi nello stesso momento. Il Boeing 737, proveniente da Key West, in Florida, con a bordo 106 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio, è poi atterrato in sicurezza dieci minuti dopo. La Federal Aviation Administration ha aperto un’indagine.

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