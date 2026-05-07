Ita Airways, Pappalardo tende la mano alle adv

Preoccupazione tra gli adv dopo la nota diramata da Ita Airways in cui la compagnia annunciava che non avrebbe avvisato più direttamente i passeggeri prenotati tramite agenzie e tour operator in caso di variazioni operative dei segmenti di volo. Si raccomandava, pertanto, agli agenti di consultare le code di agenzia al fine di informare tempestivamente i propri clienti. Un comportamento considerato poco rispettoso dalla filiera e, soprattutto, assai poco vantaggioso per il cliente stesso.

Provvidenzialmente, però, proprio ieri pomeriggio, al Grand Hotel Piazza Borsa di Palermo, Toti Piscopo. amministratore unico della Logs srl, premiava il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo consegnandogli il riconoscimento di “Magnifico del Turismo Siciliano”. La consegna del premio, con il conseguente momento di confronto con giornalisti e operatori turistici, è stata l’occasione ideale per il delegato MAAVI in Sicilia Massimo Ruggieri di chiedere al presidente chiarimenti ed approfondimenti sulla questione.

Il presidente Pappalardo ha assolutamente garantito di voler approfondire e chiarire questa situazione quantomeno macchinosa e non produttiva, considerando il trade essenziale nel percorso di Ita.