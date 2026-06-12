Turkish Airlines, trasportati quasi 8 mln di passeggeri a maggio

Turkish Airlines ha annunciato i risultati relativi al traffico passeggeri e merci di maggio, con un aumento del 2,5% della capacità passeggeri in termini di posti-chilometro disponibili rispetto al 2025. A maggio il numero di passeggeri ha raggiunto 7,9 milioni e il coefficiente di riempimento totale si è attestato all’84%, segnando il valore più alto mai registrato nel mese di maggio nella sua storia.

Il numero di passeggeri trasportati è stato pari a 7,9 milioni. Il coefficiente di riempimento dei voli internazionali è stato dell’84% mentre quello dei voli domestici si è attestato all’84,4%.

I posti-chilometro disponibili (ASK) sono aumentati del 2,5%, raggiungendo 23,2 miliardi nel mese di maggio 2026 rispetto ai 22,6 miliardi dello stesso periodo del 2025.

Il numero totale di passeggeri è aumentato del 7,3%, raggiungendo 36,4 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025. Il coefficiente di riempimento totale è stato pari all’83,6%. Il load factor internazionale si è attestato all’83,5%, mentre quello domestico all’84,3%. I posti-chilometro disponibili (ASK) sono cresciuti del 6,5%, raggiungendo 112,1 miliardi rispetto ai 105,3 miliardi dello stesso periodo del 2025.

Alla fine di maggio 2026, la flotta era composta da 542 aeromobili. I risultati del traffico sono consolidati e includono i dati del brand principale Turkish Airlines e di AJet.