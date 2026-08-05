Boom per gli scali calabresi a luglio pax a +16,3%

Prestazione da record per la rete aeroportuale della Calabria nel mese di luglio 2026. I dati diffusi da Sacal registrano un totale di 557.440 passeggeri movimentati dagli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, segnando un incremento del +16,3% rispetto allo stesso mese del 2025. A fare da traino è la componente internazionale, che cresce del +33,8% (227.049 passeggeri) e arriva a coprire il 40,7% del traffico totale. Nel progressivo dei primi sette mesi dell’anno (gennaio-luglio 2026), il sistema regionale supera quota 2,73 milioni di viaggiatori (+10%).

Nel dettaglio dei singoli scali per il mese di luglio:

Lamezia Terme: Si conferma hub di riferimento regionale con 426.007 passeggeri complessivi (+21,9%). Il traffico estero compie un balzo del +43,9% (207.287 passeggeri), sostenuto dalle rotte con Polonia, Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Regno Unito.

Reggio Calabria: Registra 95.549 passeggeri totali (+1,9%) con un load factor dell’86,8%. La quota internazionale si attesta a 17.258 viaggiatori (-24,7%) distribuiti su Spagna, Germania, UK, Polonia, Belgio e Francia.

Crotone: Chiude il mese con 35.884 passeggeri (-0,4%), ma evidenzia il tasso di riempimento più alto della rete (89,1%), con 2.504 passeggeri esteri legati al volo per Niederrhein.

Complessivamente, i movimenti aerei nell’intera rete sono aumentati del +10,8% (3.559 voli), a fronte di un load factor medio di sistema pari all’87,1%.

“Luglio restituisce l’immagine di una Calabria sempre più connessa, internazionale e competitiva. La crescita del 33,8% dei passeggeri esteri e il risultato di Lamezia Terme confermano la forza del percorso intrapreso. Vogliamo consolidare i mercati già serviti, ampliare il network e trasformare ogni nuova connessione in un’opportunità concreta per il turismo e per l’economia regionale”, ha detto il presidente di Sacal, Luciano Vigna.