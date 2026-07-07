L’Impact Report di SITA scommette sul digitale per gestire raddoppio passeggeri

L’adeguamento degli scali aeroportuali mondiali e la gestione dei flussi di traffico non passano più dalla costruzione di costose infrastrutture fisiche, ma dall’adozione massiccia di intelligenza artificiale, dati predittivi e biometria. L’Impact Report 2025 di SITA, multinazionale fornitrice di soluzioni tecnologiche per l’aviazione, illustra la strategia del comparto per affrontare il raddoppio dei passeggeri globali, stimati in 8 miliardi entro i prossimi vent’anni per poi toccare quota 10 miliardi nel 2050. Il trend si riflette positivamente sulle performance finanziarie dell’azienda, che nel 2025 ha registrato ricavi in crescita del 7% fino a 1,71 miliardi di dollari, sostenuti da investimenti costanti in ricerca e sviluppo.

“Con un numero di passeggeri annuo destinato a raggiungere i 10 miliardi entro il 2050, la domanda è inevitabile: come possiamo trasportare il doppio dei viaggiatori senza raddoppiare le nostre infrastrutture? L’Impact Report 2025 mostra come questa trasformazione sia già in corso. Gli aeroporti stanno aumentando la propria capacità operativa dentro le strutture che già possiedono, eliminando costi e tempi per le nuove infrastrutture. I governi stanno effettuando i controlli di frontiera prima ancora che i passeggeri si mettano in coda. L’IA sta uscendo dalla fase dei programmi pilota per entrare nelle sale operative in cui vengono gestiti i voli. Si tratta di una trasformazione tecnologica condivisa da compagnie aeree, aeroporti, governi e partner del settore per costruire insieme il futuro del trasporto aereo”, ha detto David Lavorel, CEO di SITA.

Per le agenzie di viaggi, i tour operator e l’intera filiera del turismo organizzato, i benefici di questa transizione tecnologica si traducono in una decisa ottimizzazione dei flussi e nella riduzione dei disservizi. Sul fronte operativo, l’implementazione del machine learning ha permesso di ottimizzare le rotte riducendo l’impatto ambientale (2,9 milioni di voli tracciati con SITA OptiFlight), mentre i sistemi di Total Airport Management basati sull’IA stanno recuperando minuti preziosi nei tempi di turnaround degli aeromobili. Notevoli i progressi sul fronte dei bagagli: l’integrazione del sistema WorldTracer con i dispositivi di tracciamento Apple e Google ha generato un calo del 90% dei bagagli smarriti, automatizzando la riprotezione istantanea dei colli instradati erroneamente. Anche la gestione delle criticità meteorologiche registra miglioramenti sensibili, con una riduzione fino al 65% dei ritardi da maltempo grazie alla condivisione in tempo reale dei dati tra controllori di volo e piloti.