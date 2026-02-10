Vietnam Airlines, da giugno per la prima volta vola su Amsterdam

Vietnam Airlines annuncia il lancio del primo servizio aereo nonstop tra la capitale Hanoi e Amsterdam, che debutterà il 16 giugno 2026, segnando la prima connessione diretta tra il Vietnam e i Paesi Bassi. Come si legge su Vietnam News, il nuovo collegamento, previsto con tre frequenze settimanali – martedì, giovedì e sabato – sarà operato con aeromobili Airbus A350 e punta a rafforzare la connettività tra il sud-est asiatico e l’Europa.

Il vice direttore generale della compagnia, Nguyen Quang Trung, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un passo strategico per rafforzare i legami commerciali, turistici e culturali tra Vietnam e Olanda, oltre a supportare la domanda crescente di voli diretti verso l’Europa. Amsterdam è infatti uno dei principali partner economici europei di Hanoi, con scambi bilaterali in forte aumento negli ultimi anni.

Con l’aggiunta di Amsterdam, Vietnam Airlines porterà a 12 il numero delle destinazioni europee servite direttamente, tra cui Milano, Parigi, Francoforte, Londra, Monaco, e Copenaghen, consolidando la propria posizione come ponte aereo tra Asia e Europa.