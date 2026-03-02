Vietnam Airlines e Vietjet siglano maxi-accordi negli USA per rinnovo flotte

Nel corso della visita negli Usa del leader vietnamita To Lam, la compagnia di bandiera Vietnam Airlines ha firmato un contratto per 50 Boeing 737-8, per un valore fino a 8,1 miliardi di dollari. La low-cost Vietjet ha a sua volta siglato intese per oltre 6 miliardi di dollari con aziende e istituzioni finanziarie americane.

Tra queste, un accordo da circa 5,4 miliardi con Pratt & Whitney per la fornitura di motori e servizi di manutenzione destinati alla flotta Airbus della compagnia. Vietjet ha inoltre concluso un’intesa di finanziamento da quasi un miliardo di dollari con Griffin Global Asset Management per l’acquisizione di ulteriori aeromobili.

Le intese, come si legge su Vietnam Plus, confermano la strategia di modernizzazione e ampliamento delle flotte vietnamite, in risposta alla crescita sostenuta della domanda di traffico passeggeri e al rafforzamento dei legami economici tra Hanoi e Washington.