Vietnam Airlines trasloca a Manila, Parigi e Francoforte

Vietnam Airlines prosegue nel proprio percorso per ottenere le 5 stelle Skytrax entro il 2030, annunciando il trasferimento delle operazioni in tre importanti hub entro la primavera. L’obiettivo è migliorare l’esperienza dei passeggeri, adottare tecnologie aeroportuali avanzate e garantire connessioni più efficienti all’interno dell’alleanza SkyTeam.

Il 29 marzo la compagnia trasferirà le operazioni dal Terminal 1 al più capiente Terminal 3 dell’Aeroporto Internazionale Ninoy Aquino a Manila (Filippine), migliorando significativamente l’esperienza di viaggio grazie a una maggiore connettività, check-in più rapido e collegamenti tra voli più agevoli per tutti i passeggeri internazionali.

A partire dal 31 marzo Vietnam Airlines sposterà le operazioni di check-in passeggeri dal Terminal 2E al Terminal 2C dell’Aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Il terminal, recentemente rinnovato e situato a circa 200 metri da quello precedente, offre infrastrutture moderne e una configurazione operativa più efficiente per i vettori internazionali.

Infine, il 19 maggio la compagnia trasferirà tutte le operazioni dal Terminal 2 dell’Aeroporto di Francoforte al nuovo Terminal 3, una struttura all’avanguardia la cui imminente apertura è prevista nel mese aprile, e che sarà dotata di self-service per il check-in di ultima generazione e di sistemi automatizzati per la consegna dei bagagli, progettati per standardizzare le operazioni a terra e ridurre i tempi di attesa.

Queste novità si inseriscono in un momento di particolare rilievo e di espansione delle rotte per la compagnia che nel 2025 ha inaugurato 14 nuove rotte internazionali, tra le quali Milano e Copenhagen, mentre da giugno 2026 aprirà un nuovo collegamento da e per Amsterdam.