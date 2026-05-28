Vueling rinnova ‘Vueling Club’: più vantaggi e 4 livelli per frequent flyer

Vueling, compagnia del gruppo IAG, presenta il nuovo ‘Vueling Club’, il programma fedeltà completamente rinnovato che punta a offrire ai clienti maggiori vantaggi e un’esperienza di viaggio più personalizzata.

Il programma continua a utilizzare gli Avios come valuta per accumulare punti e ottenere sconti su voli e servizi della compagnia, ma introduce anche i nuovi ‘Punti Livello’, pensati per premiare la fedeltà dei passeggeri più assidui.

Gli utenti potranno accumulare Avios non solo volando con Vueling, ma anche effettuando acquisti presso partner convenzionati, tra cui hotel, autonoleggi, ristoranti, servizi finanziari e attività leisure. Ad esempio, una prenotazione alberghiera da 1.200 euro può consentire di ottenere fino a 3.600 Avios, utilizzabili per voli verso destinazioni come Barcellona o Bilbao.

Tra le novità principali figura la nuova struttura a quattro livelli – Basic, Smart, Plus e Premium – che sostituisce il precedente modello a due categorie. Ogni livello garantisce vantaggi crescenti, dai benefit base e offerte dedicate fino a servizi prioritari in aeroporto, accesso rapido ai controlli di sicurezza, modifiche illimitate dei voli e upgrade del posto a sedere.

Il livello Basic si ottiene con la semplice iscrizione al programma e permette già di accumulare Avios e Punti Livello. Con il passaggio al livello Smart, i clienti iniziano a beneficiare di ulteriori vantaggi legati alle prenotazioni dei voli. I livelli Plus e Premium introducono invece servizi premium dedicati ai frequent flyer, con maggiore flessibilità e assistenza personalizzata.

Con il nuovo Vueling Club, la compagnia rafforza inoltre l’esperienza digitale attraverso sito web e app, dove gli utenti possono monitorare saldo Avios, livello raggiunto e vantaggi disponibili, oltre a gestire in modo semplice l’accumulo e l’utilizzo dei punti.