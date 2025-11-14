Wizz Air: a Orio al Serio 5 nuove rotte per la Winter

Wizz Air insieme a SACBO – la società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo – ha presentato la Winter Season 2025, confermando il legame storico e strategico con lo scalo bergamasco. Tra gennaio e novembre la compagnia ha operato più di 7.000 voli, trasportando oltre 1,4 milioni di passeggeri su 14 rotte, con un tasso di completamento del 99,8% e un incremento della puntualità dell’8%.

Il rafforzamento dell’offerta passa attraverso cinque nuove rotte verso destinazioni dell’Europa Orientale e Centrale, come Chisinau e Varsavia, oltre ai collegamenti esclusivi per Sibiu, Suceava e Varna. Queste novità posizionano Wizz Air come unico vettore su tali direttrici e ampliano le opportunità di viaggio per i passeggeri di Milano Bergamo. Il rapporto tra la compagnia e lo scalo risale al 2004, anno del primo volo Bergamo–Katowice. Da allora sono stati trasportati oltre 17 milioni di passeggeri, con 19,2 milioni di posti messi a disposizione e una crescita costante che ha consolidato Wizz Air come secondo vettore per quota di mercato a Bergamo.

La stagione invernale 2025 conferma l’importanza strategica dello scalo lombardo. Tra gennaio e ottobre la compagnia ha operato più di 6.500 voli e trasportato oltre 1,3 milioni di passeggeri, mantenendo un tasso di completamento del 99,8% e migliorando ulteriormente i livelli di puntualità. La nuova stagione vedrà Wizz Air attiva su 27 aeroporti italiani, con un network in ulteriore espansione: 41 nuove rotte, di cui 23 operate in esclusiva, e una crescita complessiva del 14% rispetto all’inverno precedente.