Wizz Air punta ancora sull’Italia con 16 nuove rotte

Wizz Air espande ulteriormente il suo network italiano con il lancio di nuove rotte internazionali da Venezia, Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Pescara. Questa espansione sottolinea il focus strategico di Wizz Air sull’Italia, che rappresenta il suo mercato più grande in termini di passeggeri trasportati, e il suo impegno a offrire collegamenti diretti e convenienti verso l’Europa centro-orientale, settentrionale e occidentale.

A supporto dell’espansione a Venezia e per servire i passeggeri del Nord-Est Italia, Wizz Air aggiunge un terzo aeromobile Airbus A321neo alla sua base. Questo aereo moderno è noto per il suo comfort, la bassa rumorosità e le emissioni ridotte.

Le nuove rotte da Venezia sono:

Bordeaux: tre voli settimanali il martedì, giovedì e sabato, con il primo volo il 2 dicembre. Tariffe a partire da €29,99.

Larnaca: tre voli settimanali durante la stagione invernale e due in estate, con il primo volo il 2 dicembre. Tariffe a partire da €19,99.

Tallinn: due voli settimanali durante l’inverno e due in estate, con il primo volo il 3 dicembre. Tariffe a partire da €19,99.

Kutaisi: due voli settimanali il martedì e sabato, con il primo volo il 2 dicembre. Tariffe a partire da €17,99.

Londra Luton: volo giornaliero con il primo volo l’1 dicembre. Tariffe a partire da €24,99.

Valencia: quattro voli settimanali il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, con il primo volo l’1 dicembre. Tariffe a partire da €19,99.

Tel Aviv: due voli settimanali il lunedì e venerdì, con il primo volo l’1 dicembre. Tariffe a partire da €55,99.

Da Milano Malpensa saranno disponibili cinque nuove rotte:

Alicante: quattro voli settimanali, con il primo volo il 26 ottobre. Tariffe a partire da €22,99.

Brasov: tre voli settimanali, con il primo volo il 28 ottobre. Tariffe a partire da €19,99.

Cluj-Napoca: quattro voli settimanali, con il primo volo il 29 marzo 2026. Tariffe a partire da €19,99.

Glasgow: tre voli settimanali, con il primo volo il 27 ottobre. Tariffe a partire da €29,99.

Siviglia: cinque voli settimanali, con il primo volo il 26 ottobre. Tariffe a partire da €24,99.

Da Roma Fiumicino verranno lanciate due nuove rotte:

Brasov: tre voli settimanali, con il primo volo il 27 gennaio 2026. Tariffe a partire da €24,99.

Glasgow: tre voli settimanali, con il primo volo il 27 ottobre. Tariffe a partire da €29,99.

Bordeaux: Tre voli settimanali, con il primo volo il 28 Ottobre. Tariffe a partire da €29,99.

Infine, per quanto riguarda Pescara, una nuova rotta per Iași (Romania) avrà due voli settimanali il martedì e sabato, con il primo volo il 9 dicembre. Tariffe a partire da €19,99.

I biglietti per queste nuove rotte saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 14 agosto su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ. Questa espansione fa parte dell’iniziativa ‘Customer First Compass’, un piano di investimenti da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare l’esperienza dei passeggeri, espandere continuamente il network e offrire servizi innovativi.

“Siamo entusiasti di annunciare un’altra significativa espansione in Italia, che rimane il nostro mercato più importante in Europa -ha detto Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air – Una parte fondamentale di questo impegno è l’aggiunta di un terzo aeromobile alla nostra base di Venezia, che ci consentirà di offrire ancora più rotte e opportunità ai passeggeri nel Nord-Est. Le nuove connessioni da Venezia, insieme a quelle da Malpensa, Fiumicino e Pescara, non sono solo un’espansione del network, ma una testimonianza tangibile del nostro investimento in Italia e della nostra dedizione a soddisfare una domanda in crescita. Offrire nuovi collegamenti verso l’Europa settentrionale, orientale e occidentale significa dare ai nostri passeggeri una scelta sempre più ampia e conveniente per i loro viaggi, il tutto in perfetta armonia con la nostra iniziativa ‘Customer First Compass’, che mira a elevare l’esperienza di viaggio e a rafforzare la nostra leadership di mercato”.