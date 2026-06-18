Boom crociere per l’estate: prenotazioni a +9% e pubblico sempre più giovane

Il comparto delle crociere si conferma in uno stato di salute eccellente e si appresta a vivere una stagione estiva da record. Secondo l’ultimo studio condotto da Buonacrociera, piattaforma digitale specializzata nel settore, le prenotazioni per i mesi di luglio e agosto 2026 registrano un incremento del 9% rispetto allo scorso anno, a fronte di una spesa media per passeggero pari a 1.430 euro. L’analisi evidenzia un importante cambio generazionale nel target di riferimento: la crociera non è più un prodotto per soli senior, tanto che il 50% dei passeggeri italiani ha meno di 45 anni, mentre la quota degli over 61 si ferma ad appena due su dieci.

I dati demografici e comportamentali raccolti delineano il profilo del nuovo crocierista italiano:

Compagnia e durata: La coppia si conferma la modalità di viaggio preferita (40%), seguita dai viaggi in famiglia (30%) e con amici (20%). Sul fronte della durata, la formula da una settimana è la più richiesta in assoluto (68%).

Anticipo di prenotazione: La pianificazione si conferma fortemente ponderata, con ben il 55% degli utenti che blocca la cabina con oltre sei mesi di anticipo rispetto alla data di partenza.

I brand del cuore: Il mercato italiano resta saldamente presidiato da due grandi player storici che si spartiscono la quasi totalità delle preferenze: MSC Crociere domina con il 65% delle scelte, seguita da Costa Crociere al 25%.

Per quanto riguarda le rotte, il Mediterraneo Occidentale fa la parte del leone catalizzando il 40% delle preferenze, davanti a Caraibi (18%) e Mediterraneo Orientale (17%). Sul fronte della portualità, Genova si attesta come l’hub di partenza nazionale più cercato dagli italiani, seguito nell’ordine da Civitavecchia, Napoli e Palermo; tra gli scali esteri di imbarco, invece, il primato spetta a Miami, seguita dalle basi strategiche nord-europee di Copenaghen e Kiel. Tra i benefit commerciali più ambiti inclusi nel pacchetto spiccano infine i pacchetti bevande gratuiti, seguiti dalle mance incluse e dai crediti da spendere a bordo.