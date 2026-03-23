L’Adriatico WOW di Royal Clipper parte da Venezia

La programmazione estiva di Star Clippers nell’Adriatico è un omaggio alla tradizione marinaresca della Serenissima Repubblica. Gli itinerari toccano alcune delle località più suggestive dell’Adriatico: dal fiordo di Kotor, in Montenegro, alle isole dalmate, fino all’Istria croata. Non mancano tappe lungo le coste italiane tra Marche, Puglia e Salento, in un susseguirsi di borghi affacciati sul mare, baie turchesi e città di pietra chiara, con escursioni facoltative alla scoperta delle località meno note.

Protagonista la vita a bordo dei velieri

Chi è già stato ospite a bordo di un veliero Star Clippers sa bene che l’esperienza è diversa da quella di una crociera tradizionale. Niente folle, ma un numero limitato di compagni di viaggio, con cui condividere il ritmo soave della navigazione a vela: un mare che si vede da vicino, osservando l’equipaggio all’opera in un’armonia da orchestra, mentre la costa scorre all’orizzonte, avvicinata solo per soste in piccoli porti spesso inaccessibili alle grandi navi.

In particolare, di base a Venezia sarà l’ammiraglia Royal Clipper, un cinque alberi ispirato al leggendario Preussen. Le 42 vele e i suoi 134 metri di lunghezza gli sono valsi, nel 2001, l’iscrizione al Guinness dei Primati per essere il più grande veliero a vele quadre al mondo.

Bisogno di prossimità? L’estate a vela da Venezia è serenissima

Dalla stessa laguna che ha visto passare galeoni, fregate, bucintori e infinite navi mercantili della Repubblica di Venezia, si parte ancora oggi con quella sensazione antica di chi salpa alla scoperta del mondo. Un po’ come dovette sentirsi Marco Polo quando lasciò Venezia, ma anche quando tornò dopo la sua lunga avventura.

Non è un caso che proprio qui sia cresciuta una delle grandi civiltà marinare della storia. L’Adriatico, e in particolare la rotta tra Venezia e la costa dalmata, è stato per secoli un formidabile campo di prova per navigatori e cantieri. Un mare relativamente raccolto, protetto dalle tempeste oceaniche, ma attraversato da venti regolari – bora, scirocco e maestrale – che cambiano direzione e intensità con rapidità. Condizioni ideali per affinare l’arte della vela, serenissimamente.

A questo si aggiunge una geografia unica: centinaia di isole lungo la costa croata, porti naturali, baie riparate e brevi distanze tra un approdo e l’altro. Ed è proprio questo lo scenario che i velieri Star Clippers attraverseranno: da Šibenik (Sebenico), con le sue strette e tortuose stradine e arrampicate a strapiombo sul mare, alla sbalorditiva cinta muraria di Dubrovnik. Dal fiordo più lungo e profondo di tutto il Mediterraneo, quello di Kotor (Cattaro), inespugnabile fortezza veneziana, al porticciolo di Komiža, sull’isola di Lissa, tra le più affascinanti di tutta la Croazia. Ecco alcune delle partenze imperdibili della prossima estate.

Crociera 11-18 luglio: Venezia-Venezia, 7 notti

Itinerario: Venezia, Pesaro, Šibenik, Dubrovnik (Croazia), Kotor (Montenegro), Komiža, Rovigno (Croazia), Venezia.

Quota solo crociera: a partire da 2470€ a persona in cabina doppia, con trattamento di pensione completa, caffè/the h24 e tutti gli sport acquatici – spese portuali, trasporti e bevande escluse.

Altre date di partenza: 18 e 25 luglio, 1, 8, 15, 22 agosto.

Da Venezia a Roma a bordo di un veliero…

E se sette giorni non bastano, Star Clippers offre anche rotte più lunghe. Con l’itinerario di undici notti a bordo del veliero quattro alberi Star Clipper, ad esempio, il viaggio unisce alla tappa croata una vera circumnavigazione dell’Italia meridionale, attraversando lo Stretto di Messina e raggiungendo Civitavecchia, il porto di Roma.

Dall’isola di Lussinpiccolo, che i croati chiamano Mali Losinj, l’Adriatico si scandaglia fino a Otranto, il porto più orientale dello stivale italiano. Poi il fascino magno-greco di Taormina, quello vulcanico del profilo etneo e delle isole Eolie, la costa d’Amalfi e le case color pastello di Ponza. Un viaggio circolare che attraversa tre mari – Adriatico, Ionio e Tirreno – e racconta l’Italia come la si vedeva una volta: dal ponte di una nave, seguendo il vento.

Crociera 2-13 luglio: Venezia-Roma, 11 notti

Itinerario: Venezia, Lussinpiccolo, Šibenik, Dubrovnik (Croazia), Kotor (Montenegro), Otranto, Taormina, Lipari, Amalfi, Ponza, Civitavecchia.

Quota solo crociera: a partire da 3555€ a persona in cabina doppia, con trattamento di pensione completa, caffè/the h24 e tutti gli sport acquatici – spese portuali, trasporti e bevande escluse.

…o da Roma a Venezia?

11 notti, questa la durata della crociera sulla rotta inversa, che vedrà il quattro alberi Star Clipper muovere da Civitavecchia alla volta della Serenissima. Dopo Ponza, Amalfi, Lipari e Taormina, in questa occasione la compagnia approderà per la prima volta assoluta a Crotone, porto con 2800 anni di storia dove l’eredità greca (Pitagora insegnò qui e fondò la celebre scuola pitagorica) si mostra in tutto il suo splendore in luoghi come Capo Colonna. Si rientra poi nell’Adriatico con ben tre scali in Puglia: oltre Otranto, il candore delle case bianche di Monopoli e il fascino svevo di Barletta, città famosa per la sua cucina veracemente marinara e, naturalmente, per il mito della disfida. Prima di rientrare a Venezia, una tappa nell’Istria croata a Rovigno.

Crociera 18-29 luglio: Roma-Venezia, 11 notti

Itinerario: Civitavecchia, Ponza, Amalfi, Lipari, Taormina, Crotone, Otranto, Monopoli, Barletta, Rovigno (Croazia), Venezia.

Quota solo crociera: a partire da 3555€ a persona in cabina doppia, con trattamento di pensione completa, caffè/the h24 e tutti gli sport acquatici – spese portuali, trasporti e bevande escluse.