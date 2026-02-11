Star Clippers proroga al 28 febbraio gli Early Booking Discount

Con la stagione estiva già all’orizzonte, Star Clippers prolunga l’iniziativa dell’Early Booking Discount, offrendo alle agenzie uno strumento in più per promuovere e commercializzare il prodotto in Italia. Sconti del 10% e del 20%, infatti, saranno applicati alle prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio su una selezione di partenze previste per la prossima estate dagli home port mediterranei a bordo dei tre velieri Star Clippers.

Royal Clipper tra Costa Azzurra e Adriatico

Gli Early Booking Discount del cinque albero Royal Clipper, ammiraglia della flotta, riguardano un totale di nove partenze, tutte da sette notti, dai porti di Nizza (25 aprile, 2 e 16 maggio) e Venezia (11, 18 e 25 luglio; 1°, 8 e 15 agosto), tutte scontate del 10%, con rientro nello stesso porto di partenza.

Star Clipper tra minicrociere e coast-to-coast

Cifra tonda, invece per il quattro alberi Star Clipper: dieci crociere totali, tra aprile e novembre, con sconti tra il 10% e il 20%. Estremamente variegato, tuttavia, il programma di partenze proposte a bordo del veliero per le quali è possibile usufruire del vantaggio, sia per quanto riguarda la durata che i porti d’imbarco e sbarco.

Dalle minicrociere di aprile con imbarco e sbarco a Nizza (25 aprile, 3 notti, con scalo a Monaco in occasione del GP Historique; 28 aprile, 4 notti) alle traversate tra Venezia e Civitavecchia (2 luglio, 11 notti, e ritorno su rotta opposta il 18 luglio, 11 notti) e tra Venezia e Atene (29 luglio, 11 notti, e ritorno su rotta opposta il 9 agosto, 11 notti).

Star Flyer tra il Canale di Suez e lo stretto di Gibilterra

I due capi del Mediterraneo, le estreme vie d’accesso al Mare Nostrum, saranno attraversate da Star Flyer, con itinerari che prevedono la promozione dell’EBD. Il 30 giugno 2026 partirà una delle rotte più attese: da Safaga, porto egiziano sul Mar Rosso, il veliero raggiungerà Atene dopo aver attraversato il Canale di Suez, in 11 notti (sconto del 10%). Tra luglio e agosto, tre crociere nell’Egeo (Atene-Atene, 25 luglio, 8 e 15 agosto, sette notti), anticiperanno il gran finale di stagione in partenza da La Valletta il 25 ottobre: una crociera di 10 notti fino a Malaga, da cui il quattro alberi prenderà il largo verso le Americhe, attraversando lo stretto di Gibilterra.

Focus famiglie: gli under 18 viaggiano gratis

Per il secondo anno consecutivo Star Clippers ripropone, su una selezione di partenze, importanti vantaggi per le famiglie per itinerari previsti la prossima estate e prenotazioni effettuate entro il 28 febbraio 2026.

Per alcune partenze a bordo dei velieri Star Flyer e Star Clipper il primo ragazzo (meno di 18 anni compiuti) viaggia gratis*, mentre ulteriori ospiti under-18 ricevono uno sconto del 50% nelle cabine di categoria 2-6.

Su Star Flyer saranno quattro le crociere, in alta stagione sulle rotte Atene-Atene da sette notti, (25 luglio 2026, 1, 8 e 15 agosto 2026). Quattro partenze anche quelle a bordo di Star Clipper, sulle rotte da 11 notti Venezia-Civitavecchia del 2 luglio, Civitavecchia-Venezia del 18 luglio, Venezia-Atene del 29 luglio e Atene-Venezia del 9 agosto 2026.