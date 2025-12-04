Caraibi mete Star Clippers fuori dai radar

La nuova stagione Star Clippers si muove con un progetto chiaro: ampliare lo sguardo del viaggiatore e ridefinire il modo di vivere i Caraibi. Accanto agli itinerari più apprezzati, la compagnia inserisce, infatti, nuove rotte che puntano su autenticità, accessibilità selettiva e luoghi che sfuggono ai circuiti più battuti. La sfida è quella di proporre un’esperienza di viaggio che tenga il passo del presente senza perdere l’anima della vela. Itinerari agili, tempi distesi, scali selezionati, in un equilibrio tra comfort, scoperta e quel ritmo fluido che permette di apprezzare davvero ogni scalo, senza sovraccarichi e senza l’effetto “tappa obbligata”.

Benvenuti a Grenada! – Il nuovo porto base di Star Clipper nei Caraibi

Con la partenza del nuovo home-port a St. George’s, Grenada, il veliero Star Clipper inaugura una stagione che porta i Caraibi in primo piano. A partire da fine gennaio, i passeggeri del quattro alberi potranno perdersi tra gli aromi caldi di questa isola—noce moscata, vaniglia, cannella che sembrano sospesi nell’aria—e proseguire lungo una rotta che intreccia natura, storia e piccoli mondi isolani rimasti autentici. Charlotteville, a Tobago, accoglie con la sua quiete da villaggio di pescatori e il gioco di verde e turchese che disegna la costa; poco più in là, Englishman’s Bay appare come una mezzaluna perfetta, un tratto di spiaggia quasi irreale per quanto è intatto. Le Tobago Cays, con i loro isolotti appena sfiorati dalla presenza umana, sono un invito all’esplorazione lenta, maschera e pinne alla mano. Admiralty Bay, a Bequia, introduce un ritmo più vivace, tra passeggiate sul lungomare e scorci che sembrano dipinti. Saint-Pierre, in Martinica, racconta invece un passato complesso, fatto di rovine e rinascite, e Soufrière a St. Lucia accompagna verso le colline, le sorgenti minerali, le cascate immerse nella giungla. Il viaggio si chiude a Saline Bay, Mayreau, un approdo che sembra scritto per chi vuole semplicemente respirare, nuotare, ascoltare il mare. È una rotta ampia, curata, che offre ai viaggiatori un mosaico di Caraibi diversi, ognuno con un carattere preciso ma un filo comune: autenticità, luce, spazio. Tariffe a partire da 3.105€ a persona per 10 notti.

Isole del Tesoro, Isole Sottovento – il volo sospeso di Star Flyer in partenza da St. Martin

L’itinerario Isole Leeward (conosciute anche come Sottovento) proposto da Star Clippers si svolge su una durata di sette notti, partendo a bordo di Star Flyer da St. Martin, antico crocevia coloniale che unisce atmosfere francesi e olandesi. La rotta include approdi in isole affascinanti come le Îles des Saintes, famose per le loro spiagge incontaminate, e St. Barths, simbolo di lusso e charme isolano. Questa crociera è pensata per chi desidera una fuga in ambienti esclusivi e sofisticati, in un contesto di relax e comfort a bordo, con possibilità di escursioni fra natura e cultura locale autentica.

Sempre partendo da St. Martin, i passeggeri Star Flyer potranno scegliere in alternativa gli avventurosi itinerari delle Isole del Tesoro: in sette giorni di navigazione c’è la possibilità di esplorare in veliero le isole di Anguilla, Jost van Dyke, che prende il nome dal pirata olandese che qui aveva rifugio e il Sir Francis Drake Channel, attraverso il quale si raggiunge Norman Island, che si dice abbia ispirato l’Isola del Tesoro di Stevenson. Prima del rientro a St. Martin, si passa dai suggestivi “baths” di Virgin Gorda.

Tariffe a partire da 2.110€ a persona per 7 notti.

Isole Grenadine, Isole Sopravento – le rotte reali dell’ammiraglia Royal Clipper

Dalle Sottovento, alle Sopravento. L’itinerario Windward Islands è un viaggio di sette notti a bordo dell’ammiraglia Royal Clipper che parte da Philipsburg, Barbados, esplorando le incantevoli isole situate nella parte orientale dei Caraibi. Durante la crociera si visitano gioielli come St. Lucia, con le sue famose Pitons, e Martinica, che coniuga paesaggi naturali rigogliosi e influenze culturali francesi. I passeggeri possono immergersi in baie tranquille, abbracciate da spiagge bianche e porti storici, dove assaporare la calda e autentica accoglienza caraibica in un contesto esclusivo, soggiornando a bordo di un veliero cinque alberi che si inserisce tra questi paesaggi con grazia ed eleganza.

Bridgetown, Barbados fa da punto di partenza anche per un altro itinerario invernale di Royal Clipper: le isole Grenadine, che oltre ad accarezzare i Tobago Cays e luoghi selvaggi e misteriosi come la Martinica Francese, lascia anche spazio a un briciolo di improvvisazione da parte del Capitano. A seconda delle condizioni atmosferiche e dei venti, infatti, sarà proprio l’equipaggio a scegliere alcuni dei porti di scalo.

Tariffe a partire da 2.305€ a persona per sette notti.