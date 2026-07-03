Lo street food panasiatico arriva a bordo di MSC World Asia

MSC Crociere ha annunciato il debutto di un inedito concept gastronomico interamente dedicato alla cucina e allo street food panasiatico. Il format farà il suo esordio a bordo di MSC World Asia, la 24ª unità navale della flotta, la cui entrata in servizio è pianificata per il 4 dicembre 2026 con itinerari settimanali nel Mediterraneo occidentale e imbarchi posizionati nei porti strategici di Genova, Civitavecchia e Palermo.

La nuova area ristorativa integrerà tre diverse anime di servizio in un unico spazio multisensoriale: un ristorante tematico informale con servizio al tavolo (completato da una terrazza panoramica e da una selezione di birre ed estratti orientali), un cocktail bar lounge con ricette ispirate agli aromi del Sud-est asiatico e una stazione grab-and-go completamente gratuita, attiva durante l’intera giornata con proposte veloci ispirate ai mercati di strada di Indonesia, Vietnam, Thailandia, Singapore e Cina. Sotto il profilo commerciale, l’introduzione di questa formula flessibile eleva a 40 le aree dedicate al food & beverage a bordo dell’ammiraglia, che conterà complessivamente 19 punti di ristoro, tra cui 6 ristoranti tematici (inclusi i collaudati Butcher’s Cut, Kaito e Hola! Tacos & Cantina), 6 sale da pranzo principali e l’area esclusiva riservata all’MSC Yacht Club.

“Con questo nuovo concept vogliamo accompagnare i nostri ospiti alla scoperta di una delle culture gastronomiche più affascinanti al mondo attraverso un’esperienza vivace, accogliente e ricca di sapori. Dalla selezione dei piatti all’atmosfera del locale, fino al contributo degli chef Xiao Wang e Luca Cesarini, ogni dettaglio è stato studiato per offrire un vero e proprio viaggio culinario immersivo. Questo progetto riflette la nostra ambizione di offrire una scelta sempre più ampia e semplice, regalando agli ospiti momenti gastronomici indimenticabili”, ha detto Stéphane Franchini, Senior Director Food & Beverage Product di MSC Crociere.