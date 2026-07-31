MSC Poesia: vendite al via per viaggi in Alaska nel 2028

MSC Crociere ha aperto ufficialmente le prenotazioni per la stagione estiva 2028 in Alaska, confermando per il terzo anno consecutivo la presenza nella regione con MSC Poesia. Il programma si svilupperà dal 24 aprile al 18 settembre 2028 con itinerari settimanali di 7 notti in partenza dal homeport di Seattle. Le rotte toccheranno le principali tappe del territorio, tra cui Ketchikan, Icy Strait Point, il fiordo di Tracy Arm, la capitale Juneau e lo scalo di Victoria nella Columbia Britannica.

La nave si presenta sul mercato dopo un importante intervento di restyling che ha introdotto a bordo il concept dell’MSC Yacht Club (con 69 suite e servizi dedicati), oltre a due nuovi ristoranti tematici (Butcher’s Cut e Kaito Sushi Bar).

“L’Alaska è diventata rapidamente una delle nostre destinazioni più richieste, e l’apertura delle vendite per la terza stagione riflette la forte domanda registrata fin dal nostro debutto. L’ampliamento del programma per l’estate 2028 offre ai nostri ospiti ancora più opportunità per esplorare questa regione e pianificare la vacanza in anticipo”, ha detto il CEO di MSC Crociere, Gianni Onorato.