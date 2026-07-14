MSC, terminal crocieristico a Messina è solo il primo passo

Trasferta a Napoli per il sindaco di Messina Federico Basile che, nel capoluogo partenopeo, ha avuto un incontro con Leonardo Massa, vicepresidente Southern Europe Division di Msc, il colosso del settore croceristico che ha scelto Messina tra i porti principali dei suoi progetti nel Mediterraneo.

“Nel corso dell’incontro -racconta Basile sui suoi profili social – ho visitato la sede del Gruppo e condiviso alcune riflessioni sul ruolo strategico del turismo crocieristico per le città del Mediterraneo.

L’avvio dei lavori del nuovo terminal crocieristico di Messina rappresenta un passaggio importante che rimette al centro la capacità di accogliere flussi turistici sempre più qualificati e la possibilità di generare nuove opportunità di sviluppo per il territorio. Il confronto con MSC è stato utile anche per guardare al futuro e valutare eventuali ulteriori forme di collaborazione che possano contribuire alla crescita del sistema turistico della città e dell’intera area metropolitana. Continuiamo a lavorare perché Messina continui a vivere il mare come una risorsa e una concreta occasione di sviluppo.