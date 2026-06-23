MSC Crociere lancia il wellness di nuova generazione su tutta la flotta

Il turismo del benessere si conferma uno dei segmenti a più rapida crescita a livello globale e MSC Crociere risponde ridefinendo l’esperienza di bordo. Nel corso del 2026, la compagnia introdurrà progressivamente su tutte le navi della flotta una versione rinnovata dell’MSC Aurea Spa. Il concept si evolve dalla tradizionale area relax a una vera e propria destinazione di benessere e bellezza a 360 gradi, integrando rituali classici, tecnologie estetiche avanzate e servizi di medicina del benessere equiparabili ai migliori wellness retreat internazionali.

Come evidenziato da Georg Schmickler, Senior Vice President Onboard Revenues di MSC Crociere, l’ambizione è strutturare l’offerta wellness in mare più completa del settore, intercettando la domanda dei passeggeri che vedono nella vacanza un’opportunità di rigenerazione fisica e psicofisica.

Claudio Saviano, Head of Aurea Spa della compagnia, ha spiegato che ogni elemento è stato studiato per favorire il recupero energetico degli ospiti. Tra le principali novità introdotte dall’estate 2026 spiccano i trattamenti di medicina del benessere (terapie endovenose, trattamenti estetici iniettabili e filler eseguiti da professionisti, inizialmente disponibili in Nord America), l’analisi della pelle supportata dall’intelligenza artificiale, l’idro-microdermoabrasione in partnership con Opatra London e i rituali Japanese Head Spa dedicati alla cura di cuoio capelluto e capelli.

A completare la gamma di servizi si aggiungono lo sbiancamento dentale professionale, una rinnovata area barberia con massaggi terapeutici, piercing alle orecchie in sicurezza e un servizio di tè rigeneranti firmato Team Dr Joseph. Inoltre, sempre dall’estate 2026, gli ospiti dell’MSC Yacht Club e dell’Esperienza Aurea riceveranno una speciale pochette wellness premium con accessori e prodotti dedicati come regalo di benvenuto.