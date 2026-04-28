MSC: ecco il nuovo intrattenimento family di World Asia

MSC Crociere svela la nuova offerta di intrattenimento dedicata alle famiglie a bordo della futura ammiraglia MSC World Asia, pensata per offrire esperienze immersive, tecnologiche e all’aria aperta per ospiti di tutte le età.

La nave proporrà itinerari di sette notti nel Mediterraneo con scali in destinazioni molto richieste come Barcellona, Marsiglia, Messina, Civitavecchia, Napoli e La Valletta, combinando mete iconiche con un’ampia gamma di attività di bordo dedicate al pubblico family.

Cuore dell’offerta sarà il Family Aventura District, un hub centrale pensato per riunire genitori e figli grazie a diverse aree tematiche tra cui The Clubhouse, The Harbour e il kids club Doremiland, oltre alla Luna Park Arena, spazio multifunzionale per spettacoli e attività interattive.

“Come azienda a conduzione familiare, MSC Crociere è da sempre impegnata a creare un’atmosfera magica per ogni famiglia in vacanza”, ha spiegato Steve Leatham, vicepresidente Entertainment della compagnia, sottolineando come su MSC World Asia l’offerta sarà “ancora più ricca e innovativa, con programmi immersivi e personalizzati per bambini, ragazzi e genitori”.

Tra le novità spicca la MSC Luna Park Arena, dotata di tecnologie digitali che trasformano il pavimento in un’arena di gioco interattiva. Qui debutteranno tre game show originali: Code Breakers, sfida per decifrare un codice segreto; Labyrinth, gioco di strategia e orientamento; e Chart Toppers, quiz musicale intergenerazionale.

Nel The Clubhouse, spazio dal design rétro con insegne luminose e oggetti vintage, le famiglie potranno partecipare a numerose attività tra cui pattinaggio a rotelle, autoscontri, sport e sessioni di benessere. L’area ospiterà anche una LEGO® Family Zone e nuove versioni di format già popolari a bordo delle navi MSC, come Guinness World Records, MasterChef at Sea Juniors e la family disco Doremix.

All’esterno, The Harbour offrirà un vero e proprio parco divertimenti open air con percorso avventura, scivoli spettacolari, attrazioni acquatiche e il Cliffhanger, prima altalena sospesa sull’acqua in Europa. L’area, ispirata alle grandi città asiatiche, sarà animata da attività dal vivo e dalla nuova LEGO® Parade.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai teenager, con un programma serale rinnovato guidato da Yuna, avatar basato su intelligenza artificiale che ospiterà eventi come la Yuna K-Pop Party e la Yuna Boogie Roller Party, oltre a sessioni dedicate nella Luna Park Arena e nel Clubhouse.

Completa l’offerta Doremiland, il grande kids club di oltre 1.000 metri quadrati sul ponte 19, con spazi dedicati a ogni fascia d’età: dal Baby Club sviluppato con Chicco ai Junior e Teens Club con gaming di ultima generazione, sala giochi e simulatore MSC Formula Racer. Non mancheranno nuove sale LEGO tematiche e attività pensate per favorire momenti condivisi tra genitori e figli.