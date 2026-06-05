Msc guarda a easyJet in coppia con il fondo Castlelake

Msc potrebbe essere coinvolta nell’offerta pubblica di acquisto per easyJet da parte della società d’investimento Usa Castelake.

Secondo quanto scrive il Corriere, qualora Castlelake decidesse di farsi avanti, la sua speranza sarebbe quella di allearsi con Msc, che potrebbe intervenire con una sua controllata comunitaria, anche allo scopo di garantire che la proposta formulata sia conforme alle norme Ue sulla proprietà, valide anche per le compagnie del Regno Unito. Nè Msc nè easyJet hanno commentato l’indiscrezione.

L’eventuale partecipazione di Msc all’acquisizione di easyJet potrebbe comportare un’ulteriore integrazione verticale nella ‘filiera’ delle crociere, con il gruppo che arriverebbe a poter gestire i viaggi dei passeggeri dal volo alla nave. Peraltro, per Msc l’interesse nel settore dell’aviazione non è nemmeno una novità dopo il tentativo di pochi anni fa di aggiudicarsi Ita Airways insieme a Lufthansa che però non andò a buon fine.