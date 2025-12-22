Msc Magnifica lascia i cantieri di Malta e inizia tour nel Mediterraneo

Completato l’importante intervento di rinnovamento di MSC Magnifica presso il Palumbo Malta Shipyard, che dà il via alla sua stagione invernale nel Mediterraneo in vista della MSC World Cruise 2026.

Entrata in servizio nel 2010, MSC Magnifica ha trascorso gli ultimi due mesi in bacino di carenaggio presso il Palumbo Malta Shipyard, per uno degli interventi di ammodernamento più significativi realizzati nella flotta MSC Crociere nell’ultimo decennio. Gli ospiti potranno sperimentare fin da subito i nuovi ambienti, mentre l’esperienza completa dell’MSC Yacht Club, comprensiva di servizio di maggiordomo e concierge 24 ore su 24, sarà disponibile nell’estate 2026, quando MSC Magnifica opererà i suoi itinerari nel Nord Europa con partenze da Warnemünde, in Germania.

Gli ospiti possono ora usufruire di un’ampia selezione di spazi completamente rinnovati e all’avanguardia, che includono due nuovi ristoranti tematici – Butcher’s Cut e Kaito Sushi Bar – una MSC Aurea Spa integralmente riprogettata e un Technogym® Fitness Centre arricchito dal Gentleman’s Barber, da nuove sale dedicate all’allenamento e da un’area Aurea esterna ulteriormente ampliata.

La nave gemella MSC Poesia entrerà in bacino di carenaggio presso lo stesso cantiere nel febbraio 2026 per interventi simili, che includeranno l’MSC Yacht Club con 69 suite, un All-Stars Sports Bar e gli stessi miglioramenti ai ristoranti tematici, alla spa e alla palestra. Rientrerà in flotta in tempo per il suo debutto in Alaska, previsto per maggio 2026.

Le nuove attrazioni di bordo di MSC Magnifica includono ora:

NUOVO! Ristorante Butcher’s Cut – Ristorante molto apprezzato in tutta la flotta MSC Crociere che offre agli ospiti un ambiente elegante in cui gustare tagli di carne premium preparati da esperti.

NUOVO! Ristorante Kaito Sushi Bar – Un ambiente raffinato dove gli ospiti possono assaporare piatti ricercati ispirati all’autentica cucina asiatica, caratterizzati da sapori freschi in un contesto vivace.

NUOVA! MSC Aurea Spa completamente rinnovata – Un vero santuario del benessere con sauna panoramica, bagno turco e stanze del sale, oltre a un ampio menù di trattamenti per il relax e la rigenerazione.

NUOVO! Technogym® Fitness Centre – Strutture all’avanguardia con viste panoramiche, studi dedicati a yoga e spinning e attrezzature di ultima generazione firmate Technogym®, complete di Gentleman’s Barber, diverse sale di allenamento e area Aurea esterna.

A partire dall’estate 2026:

NUOVE! Suite MSC Yacht Club – 63 eleganti suite articolate in cinque diverse tipologie, che spaziano dalle soluzioni pensate per le famiglie con balconi comunicanti fino all’ultra lussuosa Royal Suite, dotata di vasca idromassaggio privata e di un’ampia terrazza di 78 mq.

NUOVO! Solarium privato MSC Yacht Club con piscina e Grill & Bar – Un rifugio esclusivo con piscina, idromassaggio, cabine eleganti e un’area dining all’aperto informale presso il Grill & Bar.

NUOVO! MSC Yacht Club Top Sail Lounge – Un luminoso salone con vetrate a tutta altezza che offrono una vista panoramica sul mare.

NUOVO! Ristorante esclusivo MSC Yacht Club – Un raffinato ristorante con staff culinario e sommelier disponibili 24 ore su 24 per valorizzare ulteriormente l’esperienza di abbinamento cibo-vino.

MSC Magnifica è attualmente in navigazione nel Mediterraneo con itinerari da 3 a 8 notti, prima di partire per una World Cruise di 132 giorni nel gennaio 2026. Nell’estate 2026, la nave salperà poi da Warnemünde, in Germania, per crociere nel Nord Europa a partire da maggio, visitando le Capitali Baltiche e i fiordi norvegesi, per poi rientrare nel Mediterraneo più avanti nel corso dell’anno.