Msc si prepara alla Winter Season con la promo ‘Happy Drink’

Dopo una stagione estiva di grande successo, che ha visto l’ingresso di MSC World America nella flotta, MSC Crociere si prepara a un 2026 ricco di novità con il debutto di MSC World Asia che navigherà nel Mediterraneo occidentale, sia durante la stagione invernale 2026/27 sia nella stagione estiva 2027, offrendo ai passeggeri un’esperienza unica con oltre 40 bar, saloni e ristoranti e un’offerta di intrattenimento senza pari.

Il Mediterraneo resterà un punto di riferimento per MSC Crociere anche nella prossima stagione invernale, con cinque navi operative, mentre chi desidera sole e spiagge da sogno potrà scegliere tra le otto navi che salperanno verso Caraibi e America Centrale per crociere di 7 notti all’insegna del relax.

Tra le novità della Winter 26/27, MSC Opera offrirà partenze dai Caraibi anche da La Romana, mentre nella Summer 2027 MSC Crociere porterà per la prima volta una nave nel Sud dei Caraibi anche durante la stagione estiva.

Per gli amanti dei paesaggi naturali mozzafiato, da maggio 2026 sarà possibile vivere una nuova esperienza alla scoperta dell’Alaska e del Canada, a bordo di MSC Poesia con homeport a Seattle.

Con una flotta di 23 navi dislocate in tutto il mondo, MSC Crociere conferma un’offerta senza pari, capace di soddisfare ogni tipo di itinerario e desiderio di viaggio.

“Con una flotta di 23 navi, che diventeranno 24 nel 2026, MSC Crociere offre un ventaglio di esperienze unico nel settore. Per la Winter 26/27, la novità sarà MSC Opera, che ai Caraibi partirà anche da La Romana, mentre nella Summer 2027, per la prima volta, una nostra nave navigherà nel Sud dei Caraibi anche durante la stagione estiva. Gli amanti dei paesaggi più straordinari potranno inoltre vivere un’avventura indimenticabile in Alaska a bordo di MSC Poesia, con homeport a Seattle. Fondamentale in tutto questo è il ruolo dei nostri agenti di viaggio, veri partner nel veicolare il prodotto crociera e nel guidare i passeggeri verso esperienze indimenticabili. Questa è un’offerta senza pari, che permette a ogni passeggero di sperimentare itinerari diversi e vivere la crociera dei propri sogni”, ha detto Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della divisione crociere del gruppo MSC.

Inoltre, MSC Crociere presenta ‘Happy Drink’, la nuova promozione dedicata a chi desidera prenotare in anticipo la propria vacanza per l’estate 2026. Fino all’8 gennaio 2026, infatti, sarà possibile aggiungere il Pacchetto Bevande Easy a partire da 100 € a persona e vivere un’esperienza ancora più rilassante e senza pensieri a bordo delle navi MSC. La promozione è valida per crociere di 7 o più notti con partenze da aprile a ottobre 2026 nel Mediterraneo, Nord Europa, Caraibi e Alaska.

Inoltre, chi sceglierà una Suite MSC Yacht Club riceverà un credito a bordo di 200 € per cabina, per un soggiorno esclusivo e ricco di comfort.

Per un’esperienza ancora più completa, è disponibile anche la formula Happy Drink con volo, che include voli e trasferimenti per una crociera senza pensieri.

“Con la promozione Happy Drink vogliamo offrire ai nostri ospiti un valore aggiunto in termini di comodità e libertà. Avere il Pacchetto Bevande Easy già incluso a un prezzo speciale significa non doversi preoccupare di nulla a bordo: i nostri viaggiatori possono semplicemente rilassarsi e vivere appieno l’esperienza MSC, sapendo che ogni dettaglio è pensato per la loro serenità e piacere di viaggio”, ha detto nLuca Valentini, Direttore Commerciale MSC Crociere.

“Siamo lieti di invitare tutti i nostri partner all’evento esclusivo All Stars of the Sea a bordo di MSC Seaview dal 22 al 25 ottobre 2025, un’occasione unica per scoprire le novità del settore, approfondire le opportunità di business e vivere esperienze indimenticabili a contatto con il mare. Vogliamo continuare ad essere protagonisti investendo sulla formazione e sul networking, consapevoli che solo in questo modo è possibile offrire un’esperienza top per i nostri partner e ospiti”, ha aggiunto Fabio Candiani, Direttore Vendite e Network Italia MSC Crociere.