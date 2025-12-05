Manca un anno all’arrivo di Msc World Asia in Italia

Inizia il conto alla rovescia per l’arrivo di MSC World Asia, la nuova ammiraglia di MSC Crociere destinata a portare la flotta a 24 unità. Questa nave farà il suo debutto nel dicembre 2026 nel Mediterraneo, inaugurando crociere settimanali pensate per accompagnare gli ospiti in un viaggio all’insegna di ‘The Art of Cruising’.

“Manca un anno al suo arrivo in Italia – sottolinea Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC – a conferma del ruolo centrale che la Penisola riveste nelle strategie della compagnia visto che continuiamo ad ampliare la nostra capacità, a rafforzare gli accordi con le agenzie di viaggio locali e a generare un significativo impatto economico attraverso le operazioni portuali, l’attività turistica e la creazione di posti di lavoro”.

A partire dal 4 dicembre 2026, MSC World Asia navigherà verso alcune delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo. A bordo, gli ospiti saranno accolti da raffinati elementi di design ispirati alla ricca cultura, all’arte e ai paesaggi dell’Asia, uniti a una selezione di esperienze iconiche e nuove proposte capaci di trasformare ogni momento in un ricordo indimenticabile, tra cui una straordinaria scultura di drago lunga 12 metri, sospesa con imponenza sopra la World Promenade. A dodici mesi dal suo debutto, MSC Crociere svela dodici elementi distintivi della nuova ammiraglia – tra esperienze di bordo, alta gastronomia e intrattenimento d’eccellenza – che attendono gli ospiti a bordo.

Novità è la scultura del Drago: scultura in acciaio inox raffigurante un drago, sospesa a 10 metri di altezza sopra la World Promenade, catturerà l’attenzione degli ospiti. Lunga 12 metri e larga 9, la scultura sarà adornata con quasi 700 specchi e 3.000 luci LED che si illumineranno la sera a bordo di MSC World Asia.

MSC World Asia navigherà nel Mediterraneo, facendo scalo in alcune delle destinazioni più affascinanti di tutta la regione. A partire dal 4 dicembre 2026, infatti, la nave proporrà itinerari di sette notti con partenza da Genova, Civitavecchia e Messina, verso La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia), durante la stagione invernale 2026/27. MSC World Asia trascorrerà anche l’estate 2027 nel Mediterraneo sostituendo Napoli con Civitavecchia.

Altra novità è The Spiral @ Tree of Life: destinato a diventare lo scivolo più lungo mai realizzato in mare, con 81,3 metri di lunghezza, questo spettacolare elemento architettonico distintivo delle navi World Class offrirà una discesa emozionante tra 12 ponti in pochi secondi. Il nuovo design sarà ispirato agli iconici alberi dei Gardens by the Bay di Singapore, si integrerà armoniosamente con gli altri elementi estetici asiatici presenti a bordo.

Un’altra novità è Pan-Asian Street Food: nuovo locale vivace e dal concept contemporaneo offrirà un percorso gastronomico completo, con un bar dedicato e una terrazza esterna accogliente, pensata sia per il consumo sul posto sia per il take-away. Incentrato sulle cucine del Sud-est asiatico – da Singapore alla Thailandia, dal Laos a Hong Kong, fino a Vietnam e Indonesia – il ristorante proporrà un viaggio autentico tra sapori e tradizioni della regione, portando in mare un’esperienza culinaria senza precedenti.