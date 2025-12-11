Vendite al via per Msc World Atlantic

MSC Crociere ha aperto le vendite per MSC World Atlantic, che debutterà da Port Canaveral, Florida (USA), nel novembre 2027. MSC World Atlantic è la quarta nave della rivoluzionaria World Class, progettata per offrire esperienze indimenticabili. La nave proporrà itinerari di 7 notti che alternano i Caraibi orientali e occidentali, toccando alcune delle destinazioni più iconiche della regione, tra cui Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’esclusiva isola privata di MSC alle Bahamas, dove ogni momento diventa un ricordo prezioso.

“Il posizionamento di MSC World Atlantic da Port Canaveral, Orlando, sottolinea il nostro impegno nell’offrire agli ospiti statunitensi e internazionali le nostre navi più all’avanguardia, con Port Canaveral che è oggi un hub centrale con collegamenti comodi per ospiti provenienti da tutto il mondo. Come per ogni nostra nuova nave, la nuova ammiraglia offrirà caratteristiche, ambienti e attrazioni innovative per garantire un’esperienza senza pari nei Caraibi”, ha detto Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere.

“Con MSC World Atlantic rafforziamo la nostra presenza nei Caraibi e negli Stati Uniti, rispondendo alla crescente passione degli italiani per queste destinazioni da sogno. Oltre a Miami, abbiamo recentemente inaugurato partenze da Galveston e, dalla prossima estate, MSC Poesia partirà da Seattle per crociere settimanali in Alaska. Con l’arrivo di Port Canaveral, la nostra offerta si arricchisce ulteriormente”, ha detto Leonardo Massa, Vice President Southern Europe divisione crociere gruppo MSC.

Con oltre 38.000 mq di spazi pubblici, MSC World Atlantic invita gli ospiti a un viaggio unico tra sapori, panorami ed emozioni provenienti da ogni angolo del mondo, trasformando ogni crociera in un’esperienza memorabile.

Oltre 40 bar, ristoranti e lounge offrono un ventaglio di esperienze culinarie senza pari: dagli autentici sapori italiani alla sofisticata steakhouse americana Butcher’s Cut, fino al Kaito Teppanyaki, dove la maestria della cucina giapponese si fonde con spettacolari cotture al tavolo, regalando momenti di puro piacere e intrattenimento. La nave presenterà anche un nuovo e vivace lounge bar, Viva La Musica, dedicato alla celebrazione della cultura latina con musica, salsa e un’ampia selezione di cocktail artigianali.

Sulla scia delle sue navi gemelle, MSC World Europa (2022), MSC World America (2025) e MSC World Asia (2026), MSC World Atlantic offrirà sette distretti a bordo, ognuno con un’atmosfera, servizi ed esperienze uniche progettate per arricchire il soggiorno degli ospiti.

Per gli amanti dell’adrenalina, MSC World Atlantic proporrà attrazioni come Cliffhanger, l’altalena sospesa sull’acqua che solleva i passeggeri a 50 metri sopra l’oceano, oltre a numerose nuove esperienze che saranno svelate presto.

