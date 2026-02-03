MSC Yacht Club arriva a bordo di Msc Musica e Orchestra

MSC Crociere ha introdotto il rinomato MSC Yacht Club anche a bordo di MSC Musica e MSC Orchestra, estendendo il proprio impegno nell’offrire esperienze di crociera esclusive e altamente personalizzate. Al termine di questi interventi, tutte e quattro le navi della classe Musica – MSC Poesia, MSC Magnifica, MSC Musica e MSC Orchestra – saranno così dotate dell’MSC Yacht Club, elevando ulteriormente gli standard di eccellenza della flotta.

Concepito come una vera e propria ‘nave nella nave’, MSC Yacht Club rappresenta l’espressione più esclusiva dell’ospitalità MSC. Un’area riservata che garantisce il massimo della privacy, del comfort e di un servizio su misura, pensato per soddisfare ogni esigenza degli ospiti. Le spaziose ed eleganti suite si affiancano a un servizio di maggiordomo attivo 24 ore su 24 e a un concierge dedicato, mentre ristorante gourmet, lounge raffinata e solarium privato offrono ambienti esclusivi in cui rilassarsi. Il tutto a pochi passi dall’ampia proposta di ristoranti, attività e intrattenimento disponibili a bordo.

A completare l’esperienza, gli ospiti dell’MSC Yacht Club possono contare su una curata selezione di servizi personalizzati, studiati per trasformare ogni soggiorno in un momento speciale. Tra le attenzioni più esclusive, eleganti omaggi recapitati direttamente in suite — come frutta fresca, raffinati macarons e cioccolatini — accompagnati da una bottiglia di distillati premium offerta e selezionata secondo le preferenze degli ospiti. È inoltre possibile usufruire dei servizi di disfacimento e preparazione dei bagagli, appuntamenti di shopping privati nelle boutique di bordo al di fuori degli orari di apertura e molto altro. Gli ospiti potranno anche godere di MED by MSC, la collezione esclusiva di prodotti da bagno biologici creata appositamente per gli ospiti dell’MSC Yacht Club. Per chi desidera esperienze a terra su misura, sono inoltre disponibili escursioni personalizzate e trasporti privati in linea con le preferenze di ciascun ospite.

MSC Musica navigherà in Sud America da novembre 2026 ad aprile 2027, offrendo una varietà di crociere verso il Brasile e itinerari festivi di otto e nove notti verso Buenos Aires, Montevideo e Punta del Este durante il periodo di Natale e Capodanno. La stagione si concluderà con una traversata transatlantica di 16 notti, con partenza da Santos il 1° aprile 2027 e arrivo a Genova.

MSC Orchestra inizierà a navigare con il nuovo MSC Yacht Club da Bari a partire dal 13 marzo fino al 24 aprile 2027, esplorando le iconiche destinazioni della Turchia, tra cui Izmir e Istanbul, con scali al Pireo e a Corfù, in Grecia.