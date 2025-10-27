Royal Caribbean, al via costruzione 7^nave Oasis Class

La settima nave della Oasis Class di Royal Caribbean è ufficialmente in costruzione. L’inizio dei lavori è stato celebrato con la cerimonia del taglio dell’acciaio presso il cantiere navale Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia.

L’evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Royal Caribbean e dei Chantiers de l’Atlantique che hanno commemorato questo momento insieme ai team di innovatori, ingegneri navali, architetti, designer e altri professionisti, impegnati a dar vita alla fortunatanumero sette.

Dal debutto con Oasis of the Seas alla fantastica vacanza breve e intensa con Utopia of the Seas, l’evoluzione della straordinaria Oasis Class continua con questa settima unità progettata per offrire esperienze senza precedenti tra emozioni e relax, opportunità per mangiare, brindare e festeggiare, intrattenimento mozzafiato e molto altro ancora.

Il viaggio verso il suo debutto – il nome della nave sarà presto reso noto – previsto per il 2028 è ufficialmente già iniziato.