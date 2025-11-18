Royal Caribbean: grandi risparmi per il Black Friday
18 Novembre 2025, 12:31
Royal Caribbean offre una promozione lampo per il Black Friday, valida fino all’8 dicembre 2025. Sconti fino a 1.000 euro sulle tariffe crociera con la possibilitò di portare con sé amici o famiglia, con terzo e quarto ospite a partire da 99 euro.
I viaggiatori potranno inoltre beneficiare sino al 50% di sconto sugli extra di bordo, tra cui pacchetti bevande, Wi-Fi ed escursioni, prenotando crociere qualificate durante il periodo del Black Friday di Royal Caribbean. I risparmi variano in base alla categoria della cabina e all’itinerario.
In più, solo per un periodo limitato, l’esclusivo pacchetto ‘All-In’ del Black Friday è disponibile a partire da euro 85 a persona, al giorno. Ecco cosa include:
- Unlimited Sips – bevande illimitate, dai cocktail alla Coca-Cola, oltre a sconti sul vino e tutte le opzioni analcoliche preferite, sia a bordo sia nelle destinazioni private;
- Dine Like a VIP – ristorazione specialty illimitata ogni sera e pranzo nei giorni di navigazione con l’Unlimited Dining Package;
- Stream at Sea – connettività con VOOM Surf & Stream per un dispositivo, perfetto per postare, fare streaming e restare in contatto, anche a Perfect Day at CocoCay.
A questo link termini e condizioni complete.