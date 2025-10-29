Royal Caribbean, Ultimate Santorini Day in arrivo nell’estate 2026

Royal Caribbean Group si accinge a portare l’esperienza perfetta anche a Santorini: l’inaugurazione è prevista per l’estate del 2026, quando il Royal Beach Club Santorini accoglierà gli ospiti di Royal Caribbean e di Celebrity Cruises, combinando la bellezza unica delle spiagge vulcaniche dell’iconica isola con le esperienze distintive dell’azienda, insieme allo spirito e alla cultura greci, per creare il non plus ultra di una giornata a Santorini.

Il beach club farà parte della formula Ultimate Santorini Day che includerà un’escursione alla scoperta delle gemme dell’isola, dagli edifici imbiancati e dalle chiese con cupole blu di Oia, a una passeggiata tra i negozi, i caffè e le gallerie d’arte di Fira. I viaggiatori avranno l’opportunità di visitare queste splendide località, godendosi al tempo stesso l’atmosfera tutta mediterranea del beach club.

“L’espansione della nostra Royal Beach Club Collection, con l’inclusione di Santorini, una delle località più famose e belle al mondo, è un passo avanti coraggioso nell’ampliamento del nostro portafoglio delle vacanze, che vedrà crescere le destinazioni terrestri da due a otto entro il 2028, per offrire agli ospiti ancora più opportunità di vivere esperienze indimenticabili insieme a noi”, ha dichiarato Jason Liberty, presidente e CEO di Royal Caribbean Group.

“Santorini è una destinazione incredibile che i nostri ospiti amano esplorare e con questo nuovo beach club saremo in grado di proporre il meglio di ciò che l’isola ha da offrire con il servizio esclusivo per cui Royal Caribbean è famosa”, ha affermato Michael Bayley, presidente e CEO di Royal Caribbean.

Con l’apertura del beach club prevista per la prossima estate, grazie alla formula della giornata perfetta, Royal Caribbean Group introdurrà anche una modalità innovativa per alleggerire il sovraffollamento dell’isola, distribuendo in modo più equilibrato l’arrivo degli ospiti: i visitatori potranno iniziare il loro percorso da una delle tre località proposte così da distribuire meglio i flussi e massimizzare il tempo dedicato alla scoperta delle meraviglie e delle atmosfere uniche dell’isola.

Con l’imminente apertura del primo Royal Beach Club alle Bahamas, prevista per dicembre, il Royal Beach Club Santorini si aggiunge come ultima novità alla gamma in continua espansione di esclusive destinazioni a terra offerte dalla compagnia, tra cui figura anche Perfect Day at CocoCay, considerata una delle migliori esperienze del settore, che ha rivoluzionato l’industria crocieristica e ridefinito il concetto stesso di vacanza in crociera.

Oltre a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas e Labadee ad Haiti, Royal Caribbean Group arriverà a contare il Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas (2025); The Cormorant at 55 South in Cile, l’hotel più a sud del mondo (2026); il Royal Beach Club Santorini (2026); il Royal Beach Club Cozumel in Messico (2026); il Perfect Day Mexico (2027) e il Royal Beach Club Lelepa (2028).