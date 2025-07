Si alza il sipario sugli intrattenimenti di Msc World Asia

Nuovi spazi dedicati all’intrattenimento a bordo della nuova ammiraglia MSC World Asia. In partenza dal Mediterraneo a partire da dicembre 2026, la nuova nave toccherà alcune destinazioni come Barcellona, Marsiglia, Messina, Civitavecchia Napoli e La Valletta, offrendo una vasta gamma di spazi dedicati all’intrattenimento, disponibili giorno e notte.

The Clubhouse è uno spazio vivace dallo stile retrò, pensato per il divertimento condiviso tra grandi e piccoli. Con un’estetica giocosa e senza tempo, ospita giochi da tavolo classici, l’area LEGO Family Zone, autoscontri, campi da basket e pista da pattinaggio. È un ambiente dinamico, che si trasforma durante la giornata: offre momenti di gioco e condivisione tra bambini e adulti, per poi diventare un centro di intrattenimento serale dall’atmosfera vivace e conviviale.

Luna Park- Basandosi sul successo delle precedenti navi della World Class, il rinnovato Luna Park è uno spazio multiuso su due ponti progettato per ospitare game show interattivi, feste a tema ed eventi. Con schermi LED, ambientazioni coinvolgenti e spettacoli ad alta energia, gli ospiti saranno letteralmente al centro dell’azione. L’arena principale è circondata da display digitali, proiezioni sul soffitto, luci dinamiche e un potente impianto audio. Durante il giorno ospita attività per ragazzi, mentre di sera si trasforma nel cuore della nightlife di bordo, con DJ set e party fino a tarda notte. Sarà presente anche un nuovo bar dal design esclusivo, i cui dettagli saranno svelati a breve.

The Harbour torna su MSC World Asia con un’elegante reinterpretazione ispirata all’estetica asiatica. Questo ampio parco all’aperto ospita il Cliffhanger, una spettacolare altalena sospesa sull’oceano che solleva gli ospiti a oltre 50 metri di altezza – un’attrazione unica in Europa, disponibile solo a bordo di questa nave.

All’interno del parco si trova anche lo scivolo più lungo mai visto in mare: The Spiral – Tree of Life, che parte da una scenografica pagoda asiatica e porta gli ospiti giù per 12 ponti, su un percorso lungo oltre 81 metri in pochi secondi.

Completano l’offerta un percorso avventura tra funi sospese, scivoli d’acqua e un’area giochi dedicata ai bambini. Per una pausa ristoratrice, Harbour Bar & Bites offre una selezione di snack gratuiti perfetti per ricaricare le energie tra un’attività e l’altra.

Elegante di giorno ed elettrizzante di sera, il Panorama Lounge offre viste spettacolari sul mare, musica dal vivo e una spaziosa pista da ballo. Durante il giorno ospita attività come lezioni di danza e performance acustiche. Di sera si trasforma in un salotto animato con aperitivi, cocktail e spettacoli in stile cabaret. Il tutto in un’atmosfera raffinata ma informale.

Cuore pulsante dell’intrattenimento firmato MSC Crociere, il World Theatre presenta ogni sera spettacolari show teatrali: musical, spettacoli acrobatici, concerti e performance internazionali. Sono previsti più orari per ogni spettacolo, per consentire agli ospiti la massima flessibilità.

La splendida passeggiata all’aperto di MSC World Asia, la World Promenade, è il vero palcoscenico della vita di bordo. Uno spazio vivace al centro della nave, dove ristoranti, lounge e spettacoli si fondono con una vista mozzafiato sull’oceano. Dai giochi di luce e concerti dal vivo agli eventi a tema, come la parata LEGO® e le esibizioni di danza urbana, è sempre in festa.

Per un momento di relax sportivo c’è The Sports Bar, mentre per una dolce pausa non può mancare Sweet Temptations, con golosità per tutti i gusti.

Per la stagione invernale 2026/2027 MSC World Asia offrirà itinerari di sette notti con scali a Barcellona (Spagna), Marsiglia (Francia), Genova, Civitavecchia (per Roma), Messina (Italia) e La Valletta (Malta) con possibilità di imbarco da ogni porto. Nell’estate 2027, l’itinerario comprenderà: Barcellona, Marsiglia, Genova, Napoli, Messina e La Valletta.