6 nuovi punti dove ritirare il Testimonium lungo la Via Francigena

L’Associazione Europea delle Vie Francigene lancia sette nuovi punti di rilascio del Testimonium lungo la Via Francigena italiana. Per secoli il pellegrinaggio a Roma ha rappresentato un’esperienza spirituale, ma anche un rito di passaggio da certificare e custodire. Oggi quella tradizione si rinnova: il Testimonium, documento simbolo del pellegrinaggio sulla Via Francigena rilasciato a chi ha percorso almeno 100 km a piedi e 200 km in bicicletta, non sarà più disponibile esclusivamente presso la Basilica di San Pietro in Vaticano o a Santa Maria di Leuca. Nasce infatti una nuova rete nazionale di punti di distribuzione che permetterà ai pellegrini di ottenere il riconoscimento del proprio cammino lungo il percorso italiano.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Europea delle Vie Francigene, introduce sette punti di rilascio distribuiti lungo l’itinerario, pensati per valorizzare le singole tratte e rendere il Testimonium più accessibile. Il Testimonium nasce storicamente come attestato dell’avvenuto pellegrinaggio a Roma ‘devotionis causa’. Una volta rientrati a casa, consentiva ai pellegrini di dimostrare di aver compiuto il viaggio e sciolto il voto religioso.

Accanto alla versione tradizionale esiste anche il Testimonium laico, destinato a chi percorre la Via Francigena per motivazioni culturali, spirituali o personali. Pur svincolato dall’aspetto strettamente religioso, il documento conserva il valore simbolico di testimonianza dell’esperienza vissuta lungo il cammino.

Il progetto suddivide la Via Francigena italiana in sette grandi tratte, da percorrere tra 5 e 8 giorni, ciascuna associata a un punto di rilascio del Testimonium:

Passo del Gran San Bernardo – Ivrea: 7 tappe, 110 km

Ivrea – Pavia: 7 tappe, 141 km

Pavia – Fidenza: 5 tappe, 119 km

Fidenza – Lucca: 8 tappe, 211 km

Lucca – Siena: 6 tappe, 133 km

Siena – Viterbo: 7 tappe, 161 km

Viterbo – Roma: 5 tappe, 108 km

I nuovi punti sorgeranno nelle città di Ivrea, Pavia, Fidenza, Lucca, Siena e Viterbo, che diventeranno punti di riferimento per i pellegrini.

Il Testimonium verrà consegnato gratuitamente a chi dimostrerà di aver percorso integralmente una delle tratte previste, in entrambe le direzioni consentite. La verifica avverrà attraverso la credenziale ufficiale AEVF e il controllo dei timbri raccolti lungo il tragitto.

Non sarà necessario completare una tratta in un solo anno. I pellegrini potranno suddividere il cammino in più momenti, accumulando progressivamente le tappe necessarie.

I comuni coinvolti avranno il compito di stampare e distribuire il documento, oltre a garantire punti di rilascio aperti tutti i giorni.