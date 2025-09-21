Addio a Alberto Corti, responsabile Turismo Confcommercio

Il mondo dell’associazionismo turistico italiano piange Alberto Corti, morto sabato mattina a soli 61 anni.

“ENIT S.p.A. esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alberto Corti, professionista indiscusso nel mondo del turismo. L’AD Ivana Jelinic si stringe intorno ai familiari in questo triste momento ricordando Alberto Corti come “un caro amico, un uomo sempre corretto e leale, un punto di riferimento per il mondo del turismo”.

Nato a Milano nel 1964 e laureato in Economia e Commercio alla Bocconi nel 1988, aveva mosso i primi passi come responsabile del centro studi Fiavet, per poi farsi valere ai vertici di importanti aziende, come direttore commerciale della Buon Viaggi Network Spa dal 1993 al 1995 e direttore marketing di Univergomma Spa dal 1995 al 1999. Dal 1999 al 2002 è stato coordinatore della segreteria nazionale della Fiavet e, successivamente, – dal 2002 al 2008 – ha assunto la carica di direttore generale di Astoi Confindustria. A maggio 2008 il ritorno nel sistema Confcommercio, come direttore generale di Federviaggio Fto, sino a ottobre 2013, quando è stato nominato responsabile nazionale del settore turismo, carica che ha continuato a esercitare fino ad oggi.

La redazione di Travelnostop.com, ricordando la sua professionalità e il suo impegno nel mondo del turismo, si unisce al dolore della famiglia.