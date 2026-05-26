Aggiungi Travelnostop tra le tue ‘fonti preferite’
26 Maggio 2026, 12:30
Per non perderti le nostre news sul turismo, adesso puoi inserire Travelnostop.com tra le tue “fonti preferite”. Si tratta di una nuova funzione offerta da Google che permette agli utenti di personalizzare le ricerche, mettendo in primo piano le testate preferite. D’ora in poi ogni utente lettore potrà personalizzare il proprio algoritmo, decidendo quali siti, testate o blog far apparire nella sezione “Notizie principali”.
Per inserire Travelnostop.com basta andare su questo link e cliccare sul quadratino a destra della nostra icona così da poter leggere con più facilità le nostre news oltre che su desktop anche su mobile.
La funzione “Fonti preferite”, appena sbarcata in Italia, non elimina le altre fonti informative e non trasforma la ricerca in un ambiente completamente personalizzato: Google continuerà comunque a mostrare contenuti provenienti da editori differenti. Una volta selezionate le fonti, queste appariranno più frequentemente nella sezione Notizie principali o nella sezione dedicata nella pagina dei risultati di ricerca continuando a visualizzare anche i contenuti provenienti da altri siti.