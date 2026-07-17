Google e TCI insieme per promuovere le Bandiere Arancioni con l’AI

La digitalizzazione dei piccoli centri e la valorizzazione del turismo lento si confermano driver strategici per il rilancio delle aree interne del Paese. In quest’ottica, si rinnova la collaborazione tra Google e il Touring Club Italiano nell’ambito della campagna ‘Estate nei Borghi’, un’iniziativa nata per promuovere il patrimonio storico, culturale e paesaggistico delle località insignite della Bandiera Arancione attraverso l’integrazione di strumenti digitali avanzati e dell’intelligenza artificiale.

La tecnologia si propone così come una guida tascabile a portata di smartphone per arricchire l’esperienza dei viaggiatori, semplificare la logistica sul territorio e incentivare la scoperta di mete meno note. Per supportare i flussi turistici estivi del 2026, Google Italia ha selezionato cinque borghi d’eccellenza, abbinandoli ad altrettanti strumenti pratici di ricerca intelligente per ottimizzare il soggiorno:

Limone Piemonte (CN): meta alpina per l’outdoor e cicloturismo, dove i visitatori possono pianificare l’equipaggiamento ideale sfruttando la funzionalità Cerchia e Cerca direttamente dalle immagini o dai video sullo schermo del proprio smartphone.

Caposele (AV): borgo irpino rinomato per le sue sorgenti e la tradizione gastronomica. Qui i turisti possono approfondire la conoscenza delle ricette locali (come la matassa o il muffletto) attivando Search Live sull’App Google, che consente conversazioni interattive tramite voce e immagini.

Levico Terme (TN): celebre località termale della Valsugana. La passeggiata nel monumentale Parco Asburgico si trasforma in un’esperienza didattica grazie a Google Lens, in grado di identificare all’istante specie arboree e piante inquadrate con la fotocamera.

Certaldo (FI): la patria di Boccaccio ospita la 38ª edizione del festival d’arte di strada Mercantia. Per muoversi agilmente tra gli spettacoli, i visitatori possono ricorrere a Search Live per orientarsi in tempo reale nel programma e tra le botteghe del borgo medievale.

Biccari (FG): destinazione foggiana ideale per il turismo familiare e l’avventura. Per pianificare un itinerario su misura per grandi e piccoli, Google suggerisce l’utilizzo di AI Mode, lo strumento di intelligenza artificiale generativa in grado di elaborare programmi di viaggio dettagliati partendo da indicazioni specifiche inserite dall’utente.