Approvato emendamento recensioni false, soddisfazione Santanchè

Approvato dalla Commissione Industria, commercio e turismo del Senato un subemendamento al disegno di legge annuale per le Pmi contro le false recensioni online.

“Esprimo viva soddisfazione per l’approvazione in commissione Industria del Senato dell’emendamento che rafforza la lotta alle false recensioni. Questo provvedimento, che segue la direzione tracciata dal Ministero del Turismo, rappresenta un importante passo avanti per tutelare i consumatori e le imprese oneste, garantendo servizi di qualità e una concorrenza leale. Sono convinta che questo sia un segnale forte per il settore del turismo e per tutti coloro che credono nella trasparenza e nell’onestà”, ha commentato la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Il provvedimento – sottolinea Fipe-Confcommercio esprimendo soddisfazione – prevede che le recensioni possano essere pubblicate solo da chi abbia effettivamente usufruito del servizio e che quelle corredate da documentazione fiscale siano considerate come “presunzione di autenticità”. È inoltre fissato un termine massimo di 30 giorni entro cui rilasciare la recensione.

“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione del subemendamento, che recepisce parte delle osservazioni formulate dalla Federazione durante l’audizione in Senato dello scorso 26 giugno”, dice il direttore generale di Fipe-Confcommercio, Roberto Calugi. “Il contrasto alle recensioni false è una battaglia di civiltà digitale e di equità economica rispetto alla quale la Federazione ha coinvolto tutte le principali sigle del turismo italiano. Auspichiamo che l’Aula del Senato e, successivamente, la Camera dei deputati confermino questo orientamento, completando al più presto l’iter parlamentare di un provvedimento atteso da tempo da migliaia di imprese del turismo e della ristorazione”, conclude Calugi.