Basta con le proroghe, in arrivo regole sui dehors

Arrivano norme più stringenti per i dehors dopo che le maglie delle regole sull’occupazione di suolo pubblico per i locali si erano allargate nel post Covid, per esigenze di salute pubblica, ed erano state soggette a proroghe continue. Il governo è, infatti, al lavoro per rivedere la regolamentazione sui dehors introdotta nel 2020, proprio in seguito all’emergenza pandemica, e reiterata fino al 31 dicembre di quest’anno.

A chiedere di porre un freno alla giungla dei tavolini all’aperto, proliferati negli ultimi anni, erano stati alcuni sindaci, soprattutto quelli delle città storiche. In particolare la richiesta era stata avanzata dal primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, accogliendo anche le richieste degli abitanti del centro cittadino per l’aumentare dei gazebi dei locali e delle loro metrature.

Ora il tema di una regolamentazione severa dei dehors è stato affrontato anche nei lavori preparatori verso il Consiglio dei ministri. L’impianto del provvedimento, spiegano fonti di governo, è definito ma vanno rifiniti alcuni aspetti. La strada sembra, però, essere tracciata, con una regolamentazione per mettere ordine a tavolini e pedane montate su sampietrini e marciapiedi, appoggiati ai muri degli edifici e in qualche caso a ridosso delle auto. “Un caos – l’aveva definito il Codacons – che danneggia anche il decoro urbano e il turismo, rovinando l’immagine delle nostre città agli occhi dei visitatori stranieri”. E ora lo stop alle proroghe potrebbe arrivare direttamente dal governo.